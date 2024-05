El servicio de Epidemiología de Córdoba lleva casi dos meses sin jefe tras la jubilación de Antonio Varo

La Sección de Epidemiología de la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba lleva sin jefe desde el pasado 7 de abril. Ese día se jubiló Antonio Varo (Montilla, 1959), que llevaba casi un cuarto de siglo al frente de esta sección, encargada de monitorizar, por ejemplo, los contagios de coronavirus en la provincia.

Según ha podido saber este periódico, tras su baja por jubilación, el puesto de Jefatura del servicio no se ha cubierto. No obstante, las fuentes consultadas aclaran que hay una persona que ejerce las labores de coordinación, pero no con el cargo (ni el sueldo) de jefe de sección.

Entre otras funciones, el Servicio de Epidemiología es el encargado de elaborar informes de evaluación específica de riesgo de enfermedades como la gripe o la Covid-19. Sus evaluaciones son las que se tienen en cuenta a la hora de decretar los niveles de alerta sanitaria, en caso de que crezcan los casos.

Por el momento, desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía no se han pronunciado a las preguntas de este periódico sobre la falta de cobertura de la Jefatura del Servicio.

En estos momentos, se ha detectado un incremento de contagios de una nueva cepa de Covid-19, la BA.2.86, y cuyos síntomas infecciosos más comunes son el dolor de cabeza, el dolor corporal, la tos, fiebre, mialgia generalizada y fatiga intensa, aunque también congestión, rinorrea y estornudos.

La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha reconocido, a través del Servicio de Epidemiología de Córdoba capital, que la provincia está en plena “onda de Covid”, con una tasa de incidencia estimada de 122 casos por 100.000 habitantes, y con este virus copando prácticamente el 100% de las detecciones de infecciones respiratorias.

En el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ya hay un incremento de personas hospitalizadas por descompensación de su patología provocadas por algún tipo infección respiratoria, entre las que está la Covid-19.