El sector floral afronta el Día de los Difuntos con menos stock, flores más caras pero mejores perspectivas

Los floristas de Córdoba esperan un aumento en las ventas de flores con motivo del Día de los Difuntos del 1 de noviembre, que este año volverá a llenar los cementerios de gente tras un 2020 en el que las restricciones y las limitaciones por la pandemia de la Covid-19 deslucieron la tradicional festividad.

Según ha explicado a Cordópolis Ángela Gómez, dueña de la floristería Los Girasoles y presidenta de la Asociación de Floristas de Córdoba (que aglutina al 45% de estos establecimientos de la provincia), las perspectivas de venta son mejores que hace un año, aunque también sobrevuela la incertidumbre sobre si se volverá a los niveles del año 2019.

Entre otras cuestiones, los floristas cordobeses afrontan esta fiesta con una subida del precio del producto en origen, motivado por tres motivos: la subida de la luz, los problemas que está teniendo el transporte y el descenso de la oferta, provocado este último por la caída de algunos productores regionales, especialmente los viveros de Cádiz (Chipiona, Sanlúcar y Rota) que han abandonado la plantación de flores para lanzarse a la plantación de hortalizas, que ofrecen mejores rendimientos.

En este ámbito, presidenta de la Federación Andaluza de Floristas y Plantas, María Castillo, señalaba a Europa Press que, respecto a los niveles de producción, "no hay una gran oferta", ya que "la producción es menor y hay productos imposibles de conseguir". "Hay género internacional a precios desorbitados, debido a la subida del precio del transporte", ha apostillado.

Con esta triple amenaza, los floristas cordobeses están llenando los almacenes de flores para la fiesta del 1 de noviembre, en la que, además, no se va a subir el precio de las flores. "La gente está pasando un mal momento económico, y eso se nota", indica Gómez, que pone como ejemplo el hecho de que cada vez hay más gente que opta por flores de tela para decorar los nichos de sus seres queridos.

Más allá de la tela, las flores frescas favoritas para este día siguen siendo las tradicionales: claveles, crisantemos, rosas y gladiolos son las favoritas de los cordobeses para engalanar a sus seres queridos.

Ángela Gómez destaca también la importancia de la cultura floral que hay en Córdoba, y que ha vivido su máxima expresión con Flora y con los Patios de Otoño. "Siempre es importante divulgar lo que nosotros vendemos y de lo que vivimos, porque Córdoba es cultura de flor", ha señalado.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!