Sánchez abre la precampaña en Córdoba con un acto de respaldo a Antonio Hurtado

El secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto oficiosamente la campaña electoral de las elecciones municipales en Córdoba con un acto de respaldo al candidato socialista, Antonio Hurtado, en el que ha centrado su discurso en las políticas de vivienda, que aspira a convertir en “el quinto pilar del estado del bienestar”.

En este marco, Sánchez ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se “ponga las pilas” y comience a pagar el Bono de Alquiler Joven, que se resolvió en noviembre y aún no se ha abonado a los beneficiarios, según ha indicado.

El presidente del Gobierno ha hecho varias alusiones a la Ley de la Vivienda y a la movilización de 93.000 viviendas de alquiler social, medidas que, ha asegurado, no serían posibles con un gobierno de la derecha. “Esto es un gobierno que defiende a la mayoría frente a un proyecto político, el del PP, que sólo defiende a los que están arriba”, ha apostillado.

En este sentido, ha recalcado que España es el cuarto país de la UE donde más esfuerzo hay que hacer para acceder a la vivienda, el tercero con más viviendas vacías y uno de los que menos vivienda pública tiene en su parque. “Yo quiero que España sea un país que esté a la vanguardia de la vivienda pública, no en un 3%. Eso va a exigir compromiso. Del Gobierno de España y también de la Junta de Andalucía, ojalá, porque tengo entendido que todavía no ha resuelto el bono de alquiler que le ha sufragado el Gobierno”, ha afirmado.

Además, ha defendido que su objetivo es superar el modelo neoliberal de la derecha. “Ellos siempre hablan del milagro económico y esto no va de milagros. Si hoy España lidera el crecimiento en Europa, si tiene la energía más barata de Europa y la inflación más baja de Europa, no es por una cuestión de milagros ni telepredicadoras, es que este Gobierno maneja mucho mejor la economía”, ha afirmado.

En clave local, ha defendido el carácter socialista del proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra, que atribuye a sus políticas de descentralización. “Está bien que el resto de instituciones, la Junta y el Ayuntamiento, se sumen al proyecto, pero esto no hubiera sido posible si no fuera por un gobierno que estuviera comprometido con la cohesión social”, ha afirmado el presidente, que ha puesto en valor el papel de Hurtado como parlamentario.

Así, ha recordado que Hurtado fue quien llevó iniciativas muy importantes como la de los bebes robados (a los que se les dio condición de víctimas del franquismo), de la exclusión financiera o de los aparcamientos de bici que consiguió que se pusieran en las estaciones de Adif. “Estoy convencido de que como alcalde de Córdoba va a poner las cosas en marcha”, ha manifestado Sánchez sobre el candidato socialista.

Un candidato que ha tomado la palabra antes que el presidente. Antonio Hurtado se ha mostrado encantado con ser el primero de quienes optan a la Alcaldía de Córdoba en organizar un mitin de precampaña acompañado del líder del partido. Lo ha hecho en los Colegios Mayores, tradicional espacio del socialismo cordobés, que han conseguido llenar en este bautizo preelectoral.

Así, Hurtado ha recordado que está haciendo una campaña “muy humilde”. “Yo hago una ciclocampaña y voy a todos sitios con mi bici y con mi banco. Lo que no esperaba es que tú pudieses venir”, ha señalado Hurtado mirando a Sánchez, a quien ha definido como “un titán de la política”.

Aprovechando una de las últimas leyes del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, el candidato ha avanzado su intención de llevar a cabo un plan de rehabilitación de viviendas, porque “hay más de 100.000 metros que se están cayendo o están abandonados en el Casco Histórico”, una medida que convivirá con un plan llamado Mi casa ya, para el resto de barrios fuera del casco.

