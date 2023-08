Sadeco busca a los dueños de cuatro caballos, entre ellos un poni, hallados en la vía pública

La empresa municipal de saneamientos de Córdoba, Sadeco, busca a los dueños de cuatro équidos que se encuentran en las instalaciones de la Unidad de Sanidad y Bienestar Animal (SBA), que llegaron a las mismas entre 2020 y este año.

Sadeco ha publicado un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) con el fin de encontrar a los dueños de los animales, a quienes se les requiere que los recojan del centro municipal.

Entre los cuatro animales se encuentra un poni, que entró en el SBA en julio de 2020. Es el único que no lleva microchip, por lo que su dueño no ha podido ser identificado. El resto de équidos sí lo lleva, entre los que hay dos caballos cruzados, macho y hembra, que llegaron a la Unidad en 2019 y 2021, respectivamente.

Por último, en mayo de 2023 fue acogida una hembra de raza española, cuyo propietario también ha sido identificado.

Transcurridos 15 días, si los propietarios no retiran los animales o no abonan los gastos que fueran exigibles se entenderá que han sido abandonados, pasando los mismos a ser propiedad del SBA.

