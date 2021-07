Rogelio Velasco es "optimista" y espera un "reparto justo" de los fondos europeos para Andalucía

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha dicho este lunes en Córdoba que es "optimista" respecto a cómo distribuirá en España el Gobierno central los fondos europeos recibidos, añadiendo que espera un "reparto justo", que tenga en cuenta el peso poblacional de Andalucía.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas durante la inauguración del nuevo centro logístico de Silbon, empresa cordobesa del sector de la moda, Velasco ha señalado que, "de momento", lo único que se sabe "con certeza es el Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) que se ha aprobado para el sector automovilístico", que "aquí en Andalucía es un sector que tiene un peso relativamente reducido".

De hecho, con lo que se cuenta es, "prácticamente" con "la fábrica de cajas de cambio de Renault en Sevilla, y esperamos, por tanto, que los siguientes Perte que se aplicarán sobre distintos sectores productivos, pues allanen el terreno para que desde Andalucía presentemos proyectos industriales ambiciosos, relacionados necesariamente, de manera directa o indirecta con el medio ambiente y con la digitalización".

En cualquier caso, Velasco ha dicho estar seguro de que "las empresas andaluzas" con la ayuda el Gobierno de la Junta de Andalucía, "van a tener éxito en la consecución de fondos y en qué se materialicen en nuevos productos y nuevas tecnologías que fortalezcan la economía andaluza".

"Pero realmente no sabemos nada más --ha lamentado--, pues estamos esperando que el Gobierno (central) concrete, en particular, la cifra que le corresponde a Andalucía", en el marco del que esperan en el Ejecutivo andaluz "que sea un reparto justo y equitativo, de manera que se tenga en cuenta la población, al menos, y la tasa de paro y el PIB per cápita".

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía ha dicho que, de todas formas, en el Gobierno andaluz son "optimistas, pero tenemos que esperar las próximas semanas todavía, para ver cuáles son las medidas concretas que toma" el Gobierno central.