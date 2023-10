Dos restaurantes de Córdoba, entre los seleccionados por la Guía Repsol con mejores vistas

Dos restaurantes de Córdoba capital se encuentran entre los seleccionados por la Guía Repsol por tener las “mejores vistas” en sus terrazas en azoteas. La lista está compuesta por establecimientos con el distintivo Solete que otorga esta guía e incluye restaurantes de toda Andalucía.

“Una vista de la ciudad realmente bella y unos platos que den gusto compartir”, indica en su selección la Guía Repsol, que destaca estas virtudes conjugadas. “En las capitales del sur parecen saber bastante de alturas y buena cocina”, añade, antes de dar la lista de las “azoteas con Solete” en Andalucía, donde se incluyen dos locales de Córdoba.

Así, se encuentra en esta selección la terraza en azotea de La Taberna del Río, de la que destaca que “el río Guadalquivir, el Puente Romano y la amplia campiña cordobesa se extienden bajo esta terraza en la que además se come rico”. Sobre la carta incide en sus croquetas de puchero con leche fresca del Valle de Los Pedroches, su risotto de salmón y azafrán, o su flamenquín con alioli, que “le valieron a este restaurante su Solete Guía Repsol en su última edición. La Taberna del Río es uno de esos rincones de los que cuesta marcharse, la tarta de chocolate y crema de avellanas y sus cócteles facilitan una de esas sobremesas eternas, hasta casi ver caer el sol”.

Y junto a ella, comparte esta selección la terraza en azotea de Casa Rubio. “La historia es un ingrediente más en este restaurante con terraza en la judería cordobesa. A finales del XIX Antonio Jaén Morente, un destacado intelectual hijo predilecto de la ciudad, nació en el mismo lugar donde ahora se emplaza Casa Rubio, pero fue en 1932 cuando lo culinario se hizo fuerte de la mano de Jose María Jiménez Márquez, ‘El Rubio’”, explica.

Aunque la nueva gerencia suma ya más de 20 años al frente, conserva su nombre original, al igual que sus platos típicamente cordobeses como la mazamorra o el flamenquín. La Puerta de Almódovar y la muralla aderezan una azotea de ambiente familiar, Solete Guía Repsol.

La relación de restaurantes en Andalucía que merecen ser condiderados por sus vistas por la Guía Repsol se completa con El Terrao (Almería), La Fortissima (Sevilla), Mi Niña Lola (Málaga), Alfarería 21 (Sevilla) y Tetería Ábaco Té (Granada).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!