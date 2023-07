Recortan una subvención pública a una asociación de consumidores tras no atender ni en oficina ni por teléfono

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba ha denegado parte de una subvención a una asociación de consumidores que la había solicitado por su labor de atención a los usuarios, al comprobar la inspección hasta en ocho ocasiones que no ofrecía dicha atención ni presencialmente en su sede ni respondía a llamadas por teléfono.

En la resolución publicada por la Junta de Andalucía este 4 de julio -consultada por Cordópolis-, con la propuesta provisional de resolución de la concesión de subvenciones para 2023 en materia de consumo a asociaciones de este sector, muestra el recorte en la subvención solicitada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas, Productos Financieros y de Seguros (Adicae).

El informe de evaluación de la comisión de valoración de estas subvenciones señala, respecto a Adicae, que “se ha visitado la sede de la Asociación en cuatro ocasiones en días distintos de la semana, encontrándola siempre cerrada. Por otra parte se ha realizado la comprobación de la atención no presencial mediante llamadas telefónicas en cuatro ocasiones en horas y días distintos no siendo atendida ninguna de ellas”.

Así, “esto supone un incumplimiento de los datos de actividad consignados en la solicitud” de la subvención, donde la referida asociación de consumidores describía que “la oficina permanecerá abierta en horario de atención de mañana de 10:00 a 14:00 de lunes a viernes y de tarde de 16.00 a 20:00 de lunes a jueves y de 16:00 a 19:00 los viernes. Con un total de horas anuales de 1.835 en un periodo de ejecución desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023”.

Con la comprobación por parte de la inspección de Consumo de la falta de atención por parte de la asociación de consumidores, “esta Comisión de Valoración acuerda modificar el presupuesto planteado por la entidad eliminando el correspondiente a la actividad n.º 6: Funcionamiento general de la oficina de atención para información, mediación, tramitación y gestión de reclamaciones”. Así, modifica el presupuesto del coste total del programa de 17.044,44 euros que contabilizaba Adicae y lo deja en 6.550 euros. En base a ello, el importe de la subvención solicitada era de 13.635,55 euros y Consumo propone conceder 5.240.

Asimismo, al no prestar la atención adecuada, “se decide no valorar el apartado de horario de apertura de oficina en los Indicadores para la Valoración del Programa de Actividades”, que conlleva el control de estas subvenciones.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!