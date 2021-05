El fin de las ratios bajas deja a varios alumnos sin poder inscribirse en el colegio elegido

Ocho familias del colegio de educación infantil y primaria Hernán Ruiz de Córdoba han remitido un extenso escrito a la Delegación territorial de Educación ya que sus hijos no han podido lograr plaza en este centro para el próximo curso. La comunicación oficial de la Delegación señala el argumento de "insuficiencia de plazas escolares" como motivo del rechazo a sus inscripción.

Los padres consideran que el argumento "lo podríamos aceptar" si no fuera porque durante este curso, el colegio Hernán Ruiz ha tenido tres líneas de Primaria con la previsión de que continuase. No obstante, para el curso 2021-2022 la previsión pasa por eliminar una línea a pesar de la "demanda social" en este centro educativo, según exponen en una denuncia remitida a este medio. "La demanda ha superado la oferta con creces", sostienen estas familias que acusan a la Delegación de haber tomado una decisión de forma "precipitada" e "improvisada", al considerar que "no debería cambiarse la planificación educativa en mitad de un curso académico".

"Por todo ello, solicitamos, una vez más, ahora de manera específica como familias directamente más afectadas por esta decisión, que se reconsidere esa medida y se restituya la tercera línea de Primaria en un centro de enseñanza público que, con los datos en la mano, la demanda, la necesita y la merece. Y es que se trata de una situación que no entendemos ni tampoco compartimos y que perjudica a nuestras familias y, sobre todo, a nuestras hijas e hijos", exponen los madres en su demanda.

Entre los argumentos que exponen para que se mantenga la línea que desaparece está la adscripción y la referencia entre centros. E"l Hernán Ruiz es el colegio adscrito a la EEI Cruz de Juárez de la que provienen un número importante de las familias que solicitan la plaza en él; aspecto que consideramos clave y que permite mantener el vínculo establecido en Educación Infantil. Asimismo, con esta decisión se penaliza a las familias de la propia EEI Cruz de Juárez, ya que tienen que someterse a un doble proceso de escolarización (con sus dudas, incertidumbres, etc): primero en 3 años y, con situaciones como ésta, de nuevo en 6 años, cuando deberían tener la tranquilidad y seguridad de poder matricular a su hijo en el centro adscrito a esta EEI que ellas deseen. Y, al tiempo, también se desincentiva la elección de la propia EEI Cruz de Juárez, a tenor de la inseguridad generada para pasar a Primaria", relatan.

Además, han afeado las palabras de la delegada, Inmaculada Troncoso, en las que afirmó que la escolarización es reflejo de “lo que las familias han decidido”. "Esta máxima no se cumple en nuestro caso ya que, por culpa de la propia Delegación, ese derecho fundamental se vulnera completamente en el tema que nos ocupa".

Por otra parte, sostienen que el colegio Hernán Ruiz tiene un proyecto educativo concreto, de enseñanza pública, pero con una programación específica, con unas instalaciones, con unos servicios y con una serie de elementos pedagógicos y sociales "que hemos valorado a la hora de elegirlo. En este sentido, obligarnos a matricular en otro centro escolar no es lo mismo, es, de nuevo, cercenar nuestros derechos y eliminar la voluntad de todas y cada una de estas familias", reiteran.

Por último, también argumentan "razones de salud pública". "Nos parece, cuanto menos, imprudente, y del todo irresponsable proponer esa supresión, lo que provocaría un incremento hasta el límite máximo de la ratio por aula, cuando la actual situación de pandemia actual aconseja, recomienda o, incluso, obliga por normativa a favorecer ratios lo más bajas posibles, con los mayores espacios y recursos posibles. De hecho, esta semana se acaba de ratificar que, el próximo curso, las clases serán presenciales en las aulas, que los alumnos tendrán que seguir llevando mascarilla y que se debe garantizar la distancia de seguridad… ¿Cree que con su decisión esto será posible en las aulas de 1º de Primaria del CEIP Hernán Ruiz? Le respondemos nosotros: NO. Por tanto, apelamos al sentido común y la responsabilidad que tiene como políticos de realizar la mejor y más segura gestión posible en algo tan sensible como es el bienestar de los menores. Se trata, ni más ni menos, que de priorizar la salud y la educación por encima de la economía", concuyen.