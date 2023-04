La provincia de Córdoba ha creado 10.000 empleos en los últimos dos años

En dos años, la provincia de Córdoba ha creado 10.000 empleos, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. En marzo de 2021, la provincia cordobesa tenía a un total de 294.318 afiliados a la Seguridad Social, según los datos de este departamento del Gobierno de España. Córdoba ha cerrado el mes de marzo de 2023 con un total de 304.226 personas afiliadas a la Seguridad Social, en sus diferentes regímenes.

Es una creación neta de puestos de trabajo en una provincia que en estos dos años ha perdido población y en la que también se ha jubilado un importante número de trabajadores. Esto es lo que está contribuyendo a que las cifras de desempleo en toda la provincia sean cada vez más bajas y a que incluso en el mes de marzo, a diferencia de lo que ocurría otros años, el paro haya descendido de manera notable.

En España se ha alcanzado una cifra récord de afiliados a la Seguridad Social. En Córdoba, el récord se alcanzó en diciembre del 2022, cuando se superaron los 309.000 afiliados, según los mismos datos aportados por el Ministerio. Es decir, las cifras de generación de empleo en la provincia podrían ser incluso mucho más altas en el caso de que la temporalidad, que sigue existiendo, no fuese tan alta.

El empleo ha crecido en Córdoba en un 3,4% en los últimos dos años, según los datos del Gobierno. Pero la provincia no es, ni de lejos, la gran generadora de empleo en España. En Baleares el empleo ha crecido en un 17,6% en dos años. En Málaga, en más de un 13%. Estas cifras resaltan que el empleo del sector servicios vinculado al turismo se ha recuperado ya totalmente tras la pandemia.

En la ciudad, el desempleo también ha bajado en 526 personas, según las cifras difundidas por el Observatorio Argos, dependiente de la Junta de Andalucía. En total, en Córdoba capital hay 31.782 personas demandando un puesto de trabajo. Es una de las cifras más bajas desde que estalló la crisis del ladrillo, solo superada por la de diciembre de 2022, cuando se estuvo cerca de bajar de los 31.000 desempleados.

En los años previos a la crisis económica, el desempleo en la provincia de Córdoba afectaba a una media de 25.000 personas en la ciudad. En todos estos años no se ha llegado a recuperar todo el empleo que se destrozó durante la crisis inmobiliaria, ni en la ciudad ni en la provincia.

CCOO se ha congratulado a través de una nota de prensa de la bajada del paro en marzo en 964 personas en la provincia, con lo que son 63.874 las personas demandantes de empleo registradas por el Servicio Público de Empleo (SEPE) en Córdoba, una cifra que supone un 9,46% menos que hace un año. Sin embargo, la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, apunta que “a pesar de la buena evolución del paro, seguimos manteniendo los males endémicos de la provincia: una excesiva dependencia de dos sectores muy volubles como la agricultura y los servicios y la penalización laboral de los sectores de población más vulnerables: juventud, mujer y personas paradas de larga duración -especialmente, mayores de 45 años-”.

Acaiña apunta que, “desde comienzos de año, el porcentaje de mujeres del total de personas desempleadas en la provincia no ha dejado de crecer y en marzo eran ya el 61,26%. Igualmente, el número de personas jóvenes desempleadas viene aumentando desde primeros de año”. Para la responsable sindical, esto significa que “los únicos beneficiarios de la reforma laboral están siendo los hombres de mediana edad, mientras que mujeres, jóvenes y parados de larga duración siguen sufriendo la expulsión del mercado de trabajo, con la pérdida de potencial que ello supone para la provincia”, lamenta.

Aunque en general la evolución del empleo en la provincia sea positiva, “no podemos dejar de señalar que Córdoba es la tercera provincia andaluza donde menos ha bajado el paro en términos absolutos y esto se debe a que, aunque la temporalidad se ha reducido enormemente, siguen siendo agricultura y servicios los sectores que tiran de la economía cordobesa, precisamente, los sectores que más temporalidad registran”, remarca la responsable de Empleo de CCOO.

En este sentido, cabe mencionar que de los 26.516 contratos registrados en marzo en la provincia, servicios y agricultura acumularon 21.277, es decir, el 80,24% y, sin embargo, el paro subió en agricultura en 21 personas. “Esto nos dice que ambos sectores acaparan la contratación temporal en la provincia y que no se está apostando por un empleo de calidad, estable, con trabajadores y trabajadoras bien formados, sino por un empleo precario, con malas condiciones, una práctica que a la larga tendrá consecuencias negativas, como ya estamos viendo en la hostelería”, hizo hincapié Ana Belén Acaiña.

“Echamos en falta una apuesta decidida de las distintas administraciones por impulsar la reindustrialización de la provincia, por incentivar la contratación de los colectivos que se ven más afectados por el paro y, en definitiva, por un empleo estable y de calidad”, apostilló la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba.

CSIF celebra que casi un millar de cordobeses hayan abandonado las listas de paro en marzo y destaca especialmente la caída de los demandantes de un puesto de trabajo en el sector industrial. Las estadísticas hechas públicas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social señalan una disminución del desempleo en Córdoba de 964 personas (-1,5%) el mes pasado respecto a febrero, dejando la cifra total de desocupados en 63.874.

La presidenta de CSIF Córdoba, María Dolores Navajas, considera especialmente positivo el hecho que el desempleo en la industria haya descendido en la provincia un 2,3% en el último mes, ya que “este sector suele ser sinónimo de puestos de trabajo estables y de calidad, por lo que la consolidación de esta bajada en los próximos meses sería una magnífica noticia para el mercado laboral cordobés”. A su juicio, el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra debe ser uno de los motores sobre los que sustente la creación de empleo en nuestro territorio, “pero no podemos centrarnos únicamente en esta iniciativa y olvidarnos de otras que nos pueden ayudar también a generar riqueza y empleo”.

La máxima responsable de CSIF a nivel provincial se muestra más pesimista ante la bajada del número de afiliados a la Seguridad Social que se registró en marzo como consecuencia de que los servicios acaparan una parte importante de la contratación al ser puestos de trabajo vinculados a la temporada alta turística que ahora comienza con la Semana Santa, pero que “probablemente desaparecerán cuando llegue el mes de junio y la demanda en los hoteles y en la hostelería disminuya”.

Finalmente, desde CSIF se lamenta que “una vez más, el paro vuelve a afectar en mayor medida a las mujeres como demuestra el hecho de que el desempleo femenino acapara más del 61% del total y que la bajada que hubo en marzo fuera de menor intensidad en el caso de la población femenina. ”No podemos seguir soportando esta brecha de género“, defiende Navajas, quien reivindica una apuesta por la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el terreno laboral.

La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras de Córdoba (UGT Córdoba) hace un balance positivo del primer año de vigencia de la Reforma Laboral acordada entre el Gobierno y los agentes sociales y económicos. En apenas doce meses, el porcentaje de contratación indefinida ha pasado de representar un escaso 10% del total de las vinculaciones laborales al 40% actual, aproximadamente. No obstante, el sindicato lamenta que, aunque haya aumentado la estabilidad laboral, el empleo en Córdoba siga “lastrado por la estacionalidad del sector servicios”, que en este caso ha tenido un buen comportamiento con la llegada de la primavera y la cercanía de la Semana Santa.

Ante este escenario, la responsable de Empleo de UGT Córdoba, Francisca Haro, recordó que “ahora se cumple el primer aniversario de la implantación plena de la Reforma Laboral, y con estos datos podemos afirmar que la nueva normativa laboral ha supuesto un verdadero éxito reduciendo la temporalidad y mejorando la calidad de la contratación sin afectar al dinamismo del empleo. Ahora, no obstante, es el momento de consolidar estas tendencias y continuar aumentando los derechos de las personas trabajadoras centrando el debate sobre las cuestiones que aún quedan pendientes”, explica Haro.

Entre otros asuntos, el sindicato sigue luchando por una subida salarial que ayude a las personas trabajadoras a “amortiguar el incremento permanente de los precios y de las hipotecas”, señala la responsable ugetista.

Por otro lado, “sigue siendo necesario reformar las causas y el coste del despido para dotar de mayor estabilidad y seguridad las relaciones laborales de nuestro país, obstaculizando el recurso fácil al despido barato y recuperando todas las garantías que perdieron los contratos indefinidos con la reforma laboral de 2012”, apunta Haro.

Por último, UGT hace un llamamiento al Gobierno para que refuerce de una vez la actual plantilla de la Inspección de Trabajo, imprescindible para que se continúe vigilando con eficacia la actividad de las empresas, regularizando posibles prácticas fraudulentas y velando con ello por el adecuado cumplimiento de la nueva normativa laboral.

