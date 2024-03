“Prohibidas las plantas invasoras”: vuelve con éxito el trueque del Botánico

Ni el tornado del día anterior, ni la lluvia y el frío de Mónica han impedido que hubiera colas antes de arrancar este domingo la cuarta edición de mercado de trueque de plantas del Jardín Botánico de Córdoba, un evento que nació para conmemorar el Centenario del Concurso de los Patios en 2021, pero que parece ir a más en cada edición, fidelizando participantes.

La idea la tuvieron dos trabajadores del Botánico, Alfonso Jiménez -hoy jubilado, pero presente en el evento- y Carmen Jiménez. Esta última estaba este domingo recibiendo a los centenares de asistentes y clasificando sus plantas antes de darle la oportunidad de intercambiarlas por otras. No a todas. “Esta no la puedes cambiar porque es invasora. Esa la tienes que guardar o si quieres te la tiro, pero si te la quedas, no la pongas en tierra, que se quede en maceta”, le decía Carmen a una de las asistentes a esta cuarta edición, enmarcada en la Feria de Planta de Colección.

Jordi y Ana, que asistían por primera vez, llegaban minutos después y depositaban casi una decena de plantas en la mesa de Carmen. “¿Sabéis qué es ésta?”, preguntaba la trabajadora del botánico, a lo que Jordi contestaba que Ana es agrónoma, entre risas de la propia Ana, que reconocía que “eso no tiene nada que ver”.

Mientras tanto, Carmen iba catalogando sus plantas por colores: color blanco, que es la categoría más básica, relativa a trozos de planta para enraizar, normalmente esquejes; color verde para plantas pequeñas, recién enraizadas, de especies poco significativas o de variedades no identificadas; color azul, donde entran plantas de tamaño medio y de porte medio para especies poco significativas y aquellas macetas de especies o variedades singulares aunque estén en recipientes pequeños; y color morado, que se le asignará a las plantas de mayor porte y calidad que se ofrezcan al mercado.

Una vez catalogadas, se colocan en los distintos mostradores y Jordi y Ana, a su vez, pueden escoger las de otras personas que hayan pasado por el mismo proceso. “De momento no nos han copiado la idea, esto es único en España”, les cuenta la trabajadora del Botánico.

Familias completas

Carmen cuenta que la idea se le ocurrió cuando visitaba mercadillos. Lo habló con una amiga suya de la Red Trueque, y junto a Alfonso lo pusieron en marcha en 2021. Hoy, vienen no sólo amantes de las plantas; también curiosos y familias completas, en las que los más pequeños ponen sus plantitas, cariñosamente cuidadas, a disposición de otros.

No hay plantas de moda, pero sí dos tipos de aficionados predominantes, las plantas de colección exóticas y las clásicas, explica Alfonso. Las plantas de colección son aquellas que destacan por su rareza y novedad. Algunas de las variedades más demandadas en este ámbito son el eonium y las crassulas, que siempre atraen la atención de los coleccionistas en busca de lo último en el mercado.

Por otro lado, están las plantas clásicas, apreciadas por su valor tradicional y autóctono. Aquí entran en juego los geranios, las gitanillas y otras especies típicas de los patios cordobeses, que evocan la belleza de lo tradicional y lo cordobés.

Este domingo, a primera hora, habían volado las crasas, plantas similares al cáctus pero que, en realidad, son simplemente capaces de acumular el agua en sus hojas, tallos o raíces, lo que les confiere una apariencia carnosa y muy bella.

El resto de la mañana, la actividad ha sido constante, favorecida por una lluvia más intermitente y menos virulenta que la de la jornada anterior. En el Botánica ya se habla de hacer el mercado de trueque dos veces añ año, coincidiendo con la Primavera y el Otoño. Y, en vista de cómo es capaz de desafiar a la lluvia, el frío y el viento, no parece mala idea, salvo para las plantas invasoras.

A esas, ¡prohibido el trueque!