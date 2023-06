El PP presenta a sus candidatos para el 23J llamando “a los votantes que se avergüenzan de Sánchez”

El Partido Popular de Córdoba ha presentado oficialmente este lunes a sus candidatos para el Congreso y el Senado de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Ha dado así el pistoletazo de salida a la precampaña con la que quieren “dar el último salto” en las generales, para repetir el triunfo electoral de hace un año en las autonómicas y el del pasado 28 de mayo en las municipales. Y lo han hecho dirigiéndose ya al electorado y llamando “a los votantes que se avergüenzan de Pedro Sánchez”.

Así lo ha expresado el secretario general del PP de Córdoba, Adolfo Molina, que junto al secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, han presentado a los candidatos de las listas de los populares. La candidatura al Congreso la encabeza Isabel Prieto como número uno, y le siguen Bartolomé Madrid, María de la O Redondo, Marián Aguilar, Javier Villafranca y Ángel López. De suplentes irán Antonio Cabrera, María Teófila Serrano y Francisco Javier López López. Mientras, en la lista al Senado repite Fernando Priego de número uno, la número dos es Cristina Casanueva y la tres Lorena Guerra.

De todos ellos, Molina ha señalado que “representan lo mejor del PP” para el 23J y ha asegurado que “hemos fichado talento, hemos ensanchado el partido y también contamos con grandes referentes del municipalismo”. Su objetivo será “vover a ganar el 23 de julio” en las elecciones generales, después de hacerlo hace un año a nivel autonómico y el 28 de mayo a nivel municipal, con “resultados históricos”, obteniendo 31 alcaldías y gobernando sobre el 70% de la población de la provincia de Córdoba.

Por eso, dirigiéndose al electorado, ha afirmado que “hay esperanza” para “el cambio” en el Gobierno de España, de la mano del líper del PP, Alberto Núñez Feijóo y ha tendido la mano “a los votantes que se avergüenzan de Pedro Sánchez”.

Por su parte, Antonio Repullo también ha puesto el foco en las victorias del PP en Andalucía y en las elecciones municipales en esta comunidad autónoma, para señalar que “Andalucía tiene mucho que decirle a Pedro Sánchez y se lo vamos a decir el 23 de julio”.

“Córdoba va a estar representada de una manera inmejorable”. ha dicho sobre los candidatos del PP por la provincia, de quienes ha destacado su “valor y talento”.

En representación de los candidatos, han tomado la palabra tanto la número uno al Congreso Isabel Prieto, como el número al Senado, Fernando Priego. Ambos han agradecido la confianza depositada en ellos y han repetido el objetivo del PP de lograr el cambio en el Congreso, en el Senado y, por ende, en el Gobierno central y La Moncloa.

“Tenemos que superar el sanchismo”, ha dicho Prieto, que ha tomado como “referente” la política de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, para alcanzar el Gobierno de España. Por su parte, Fernando Priego ha señalado que los diputados y senadores del PP “seremos peones, representantes de los cordobeses, para que el cambio sea una realidad en poco más de un mes”.

