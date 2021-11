Polémica por un estudio de la Universidad que vincula el ejercicio físico a sufrir menos acoso escolar

La divulgación de un estudio sobre el acoso escolar y el ejercicio físico por parte de la Universidad de Córdoba ha plagado las redes de polémica. El informe divulgado el pasado viernes, realizado en institutos de Córdoba, aseguraba textualmente que "un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba ha realizado un estudio que determina que hacer deporte ayuda a prevenir ser víctima de acoso escolar".

La propia Universidad ha modificado la información divulgada, pero no la nota de prensa remitida a los medios de comunicación, sembrando aún más confusión en redes sociales, donde se sostenía que era una manera de culpabilizar a las víctimas de acoso escolar, no estar bien físicamente para poder defenderse. El informe concluía así: "El equipo de investigadores aconseja la mejora de la condición física, no solo por las mejoras demostradas sobre la salud, sino por las mejoras a nivel personal y social sobre el alumnado, como las demostradas en este estudio".

La nueva publicación, una aclaración de la anterior, detallaba que "el trabajo de investigación ha analizado las relaciones que existen entre las pruebas de condición física utilizadas normalmente en adolescentes con la victimización y agresión en el acoso escolar. En total, se han examinado los resultados de 1035 adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y 17 años, pertenecientes a tres institutos de la provincia de Córdoba y otro de Huelva, donde dos de los investigadores han impartido docencia. Para ello, se han realizado varias pruebas físicas, como saltos horizontales, la prueba física de la batería Eurofit, abdominales de 30 segundos, examen de fuerza o ejercicios de flexibilidad, y un cuestionario sobre acoso escolar de forma anónima. Además, se han medido las características antropométricas de peso y talla utilizando la escala Bullying Intervention Project Questionnaire (EBIPQ). El objetivo era conocer si la condición física puede ser considerada o no un factor predictivo de acoso".

Así, se sostiene que "el principal hallazgo del estudio es que una la resistencia aeróbica puede ser un factor más sobre el que incidir en los programas de prevención". “Aunque este estudio es un acercamiento inicial, las causas podrían estar relacionadas, según la literatura científica, con la mejora de la resiliencia y autorregulación que genera el esfuerzo para mejorar la resistencia aeróbica”, expone el investigador principal Juan de Dios Benítez-Sillero. Asimismo, explica que la resistencia aeróbica puede ser un indicador más adecuado que el índice de masa corporal, usando otros estudios.

El trabajo del equipo de la Universidad de Córdoba aborda, además, las relaciones entre el poseer más fuerza y ser agresor. “Este hecho nos pone en alerta y habría que trabajar aspectos cómo la autorregulación y el autocontrol, en este tipo de alumnos, especialmente en el género masculino”, añade el investigador Benítez-Sillero.