El podcast 'Anguita y Julio', nominado a los premios Asecan del cine andaluz en la categoría de nuevos formatos

La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía -ASECAN- ha dado a conocer en la mañana de este martes las nominaciones, en las 12 categorías competitivas, a los 36 Premios Asecan del Cine Andaluz, que se entregarán el próximo 15 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, gracias al patrocinio principal del Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla&me Sevilla Film Office, y a la colaboración de Fundación SGAE, Fundación AISGE, EGEDA y la red de Cines de Andalucía.

En el Premio Asecan Otros Formatos compite ‘Anguita y Julio’, podcast de Cordópolis y Eldiario.es; ‘Behind Blasphemous II’, serie documental/making off de The Game Kitchen sobre el videojuego Blasphemous II; y ‘La vuelta al mundo’, cortometraje didáctico enmarcado en el proyecto educativo transmedia de LabProCom (Universidad de Sevilla) sobre la primera vuelta al mundo.

'Anguita y Julio' es un podcast narrativo, que ya estuvo nominado a los premios Gabo de periodismo en castellano, que cuenta la historia del político comunista y referente de la izquierda en España Julio Anguita. Narrado por los periodistas cordobeses Marta Jiménez y José María Martín, este documental sonoro de seis episodios descubre la persona que hay detrás del personaje público a partir del testimonio de su círculo íntimo, con su familia y amistades como Yayo Herrero; políticos como Alberto Garzón, Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Javier Arenas o Felipe Alcaraz y los periodistas Iñaki Gabilondo, Pedro J. Ramírez, Rodolfo Serrano o Andrés Gil. Una idea original de Cordópolis y elDiario.es.

Nominados Asecan 2023

En esta edición, por primera vez, las series de televisión podrán competir en una categoría propia; y sus artífices, autores e intérpretes, concurrirán con sus homólogos en largometrajes de ficción o documental para cine.

Precisamente este año las nominadas al Premio Sevilla&me Sevilla Film Office Mejor Serie son ‘548 días: captada por una secta’ producida por La Claqueta PC; ‘El hijo zurdo’ producida por Movistar + en colaboración con Atípica Films, y ‘Honor’ producida por Portocabo para Antena 3 y Atresplayer.

En esta convocatoria, el Premio Asecan Mejor Película Andaluza se lo disputarán Cerrar los Ojos de Víctor Erice para Tandem Films, Nautilus Films, Pecado Films y La Mirada del Adiós AIE en coproducción con la compañía argentina Pampa Films; Secaderos de Rocío Mesa, para La Claqueta PC, La Cruda Realidad, Un Capricho de Producciones, Secaderos La Película A.I.E. y Amplitud INC, en asociación con DDT Efectos Especiales y Fourminds Films; y Te estoy amando locamente de Alejandro Marín para Escándalo Films, ESCAC Films, Zeta Studios y La Pepa Films.

Los cineastas andaluces que este año aspiran al Premio Asecan Dirección son F. Javier Gutiérrez por ‘La espera’, Rafael Cobos y Paco Baños por ‘El hijo zurdo’ y Patricia Ortega por ‘Mamacruz’.

Este año Asecan reconoce también el trabajo de directores debutantes con el Premio Asecan Dirección Novel en el que concurren Rocío Mesa por ‘Secaderos’, Alejandro Marín por ‘Te estoy amando locamente’ y Carolina Bassecourt por ‘Cuánto me queda’.

Por el Premio Asecan Guion compiten Alejandro Marín y Carmen Garrido por ‘Te estoy amando locamente’, Manuel Martín Cuenca y Lola Mayo por ‘El amor de Andrea’ y Rafael Cobos por ‘El hijo zurdo’.

Este año, para el Premio Asecan Fundación AISGE Interpretación Femenina, las nominadas son Ada Mar Lupiáñez por ‘Secaderos’, Kiti Mánver por ‘Mamacruz’, Lupe Mateo Barredo por ‘El amor de Andrea’ y María León por ‘El hijo zurdo’.

Por su parte, los intérpretes masculinos nominados al Premio Asecan Fundación AISGE Interpretación Masculina son Manolo Solo por ‘Cerrar los ojos’, Omar Banana por ‘Te estoy amando locamente’, Pepe Quero por ‘Mamacruz’ y Víctor Clavijo por ‘La espera’.

Por el Premio Asecan Música Original competirán Pablo Cervantes por ‘Aníbal. El arquitecto de Sevilla’, Paloma Peñarrubia por ‘Secaderos’ y Sergio de la Puente por ‘Camino de la suerte’.

Las obras nominadas al Premio Asecan No Ficción son ‘Feudo’ de Javier Barón, ‘La memoria del cine. Una película sobre Fernando Méndez-Leite’ de Moisés Salama, ‘La singla’ de Paloma Zapata y ‘Un día Lobo López’ de Alejandro G. Salgado.

Mientras, en la categoría de Mejor Cortometraje concurren ‘El umbral’, de Javier Carneros Lorenzo, ‘Quién llama’ de J. A. Villalobos y ‘Actos por partes’ de Sergio Milán.

Asecan destaca 4 publicaciones de temática cinematográfica que competirán por el Premio Libro de Cine y/ aoudiovisual: ‘Alberto Rodríguez, director de cine’ de Luis Álvarez Borrero y Pedro Álvarez Molina en Editorial Sílex, ‘Eso no estaba en mi libro de historia del cine’ de Javier Ortega en Editorial Almuzara y ‘Gonzalo García Pelayo: rodar viviendo’ de José Manuel Cruz Barragán en Ediciones Atlantis-Serie Gong.

Tradicionalmente Asecan reconoce también los trabajos de diversos colectivos cuya principal preocupación es difundir, fomentar, debatir e informar sobre el cine andaluz con el Premio Labor de Difusión y el Premio Labor Informativa. Ambos serán concedidos por jurados y se darán a conocer en próximas fechas junto al Premio Asecan Cines de Andalucia Industria y el Premio Asecan de Honor 2023.

En esta edición de los Premios ASECAN se han recibido en total 370 inscripciones, superando en más de 100 las 265 del año pasado, de las cuales 131 han sido para las categorías colectivas y 202 para las individuales. Entre las categorías colectivas han concurrido 31 largos de ficción (el doble que el año pasado), 29 largos documentales, 52 cortometrajes, 11 obras de otros formatos y 8 series.

El acto de entrega de los 35 Premios Asecan del Cine Andaluz se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, el próximo 15 de diciembre gracias al patrocinio principal del Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla&me Sevilla Film Office, y a la colaboración de Fundación SGAE, Fundación AISGE, EGEDA y la red de Cines de Andalucía.

TODAS LAS NOMINACIONES A LOS 36 PREMIOS ASECAN DEL CINE ANDALUZ

PREMIO ASECAN PELÍCULA

Cerrar los ojos

Secaderos

Te estoy amando locamente

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN

Javier Gutiérrez por La espera

Patricia Ortega por Mamacruz

Rafael Cobos y Paco Baños por El hijo zurdo

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN NOVEL

Alejandro Marín por Te estoy amando locamente

Carolina Bassecourt por Cuánto me queda

Rocío Mesa por Secaderos

PREMIO ASECAN GUION

Alejandro Marín y Carmen Garrido por Te estoy amando locamente

Manuel Martín Cuenca y Lola Mayo por El amor de Andrea

Rafael Cobos por El hijo zurdo

PREMIO AISGE INTERPRETACIÓN MASCULINA

Manolo Solo por Cerrar los ojos

Omar Banana por Te estoy amando locamente

Pepe Quero por Mamacruz

Víctor Clavijo por La espera

PREMIO AISGE INTERPRETACIÓN FEMENINA

Ada Mar Lupiáñez por Secaderos

Kiti Mánver por Mamacruz

Lupe Mateo Barredo por El amor de Andrea

María León por El hijo zurdo

PREMIO ASECAN MÚSICA ORIGINAL

Pablo Cervantes por Aníbal. El arquitecto de Sevilla

Paloma Peñarrubia por Secaderos

Sergio de la Puente por El camino de la suerte

PREMIO ASECAN NO FICCIÓN

Feudo

La memoria del cine. Una película sobre Fernando Méndez-Leite

La singla

Un día Lobo López

PREMIO ASECAN SERIE DE TELEVISIÓN

548 días: captada por una secta

El hijo zurdo

Honor

PREMIO ASECAN CORTOMETRAJE

El umbral, de Javier Carneros Lorenzo

Quién llama, de J. A. Villalobos

Actos por partes, de Sergio Milán

PREMIO ASECAN OTROS FORMATOS

Anguita y Julio, podcast de Cordópolis y Eldiario.es

Behind Blasphemous II, serie documental/making off de The Game Kitchen sobre el videojuego Blasphemous II

La vuelta al mundo, cortometraje didáctico enmarcado en el proyecto educativo transmedia de LabProCom (Universidad de Sevilla) sobre la primera vuelta al mundo

PREMIO ASECAN LIBRO DE CINE Y/O AUDIOVISUAL

Alberto Rodríguez, director de cine, de Luis Álvarez Borrero y Pedro Álvarez Molina en Editorial Sílex

Eso no estaba en mi libro de historia del cine, de Javier Ortega en Editorial Almuzara

Gonzalo García Pelayo: rodar viviendo, de José Manuel Cruz Barragán en Ediciones Atlantis-Serie Gong