Aquí te pillo, allí te llevo: una web identifica los picaderos para practicar sexo más conocidos de Córdoba

¿Tienes coche pero no tienes casa? ¿Acabas de pillar y no sabes donde ir con tu pareja? ¿Tienes una amante y no quieres que os descubran? Esas son las cuestiones a las que aspira a contestar la web mispicaderos.com, que recoge más 10.000 lugares para hacer el amor en España, de los que 315 están en la provincia de Córdoba.

En la capital cordobesa hay localizados casi 180 puntos. Todos ellos son añadidos por los propios usuarios, que no sólo marcan en el mapa sitios donde practicar sexo casual, sino que además incluyen jugosos comentarios sobre los enclaves identificados.

Algunos de los puntos más reconocidos son las áreas de descanso, ubicadas a lo largo de las distintas carreteras que enhebran la provincia y la capital. Otros lugares son tan conocidos que llevan nombre de picaderos. Es el caso de la llamada "curva del follaero" de Obejo, o la "cuesta del condón", de Córdoba capital, que toman estos nombres coloquiales por la cantidad de amantes que se adentran con sus coches allí para practicar sexo aprovechando la noche y la intimidad.

Hay en el mapa también puntos mucho más visibles y expuestos, como las escaleras que bajan al río en la Ribera de Córdoba, situadas a unos 150 metros del Sojo en dirección hacia el Molino de Martos, y del que el usuario defiende que son un buen sitio para practicar sexo oral, aunque, eso sí, por la noche: "no hay gente paseando, pocos coches y no demasiada luz", remarca.

Al otro lado del río, en el parque de Miraflores, un usuario recomienda aprovecharlo para sexo callejero siempre que no haya Feria. Sorprende la cantidad de puntos que se indican en la zona de la Ribera, motivados por ser una de las zonas de ocio nocturno de mayor actividad de Córdoba. Los hay que bajan hasta el embarcadero camino del Botánico, quienes prefieren la zona frente al Alcázar de los Reyes Cristianos, quienes prefieren la zona más pegada al Campo de la Verdad o quienes recomiendan acudir a los baños del Centro Comercial Eroski.

La web también recoge casas abandonadas, aparcamientos semivacíos y zonas tranquilas a las que acudir para practicar sexo, algunas con recomendaciones para no tener problemas para sacar el coche ya que, según se extrae de la web, es muy común que el fragor de la batalla lleve a los amantes a adentrarse en sitios de los que después no resulta tan fácil salir.

¿Qué dice el código penal sobre practicar sexo en la calle o en el coche estacionado?

Peor sería, en cualquier caso, que las autoridades captaran a la pareja en cuestión practicando sexo en la vía pública. Aunque más por la vergüenza que por otra cosa, ya que en España no existe ninguna normativa que regule esta práctica, al igual que la propia Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial tampoco incluye sanción por mantener sexo en el vehículo (siempre que no esté en marcha, en cuyo caso se imputaría un delito de distracción al volante).

En cuanto a practicar sexo en la vía pública, la única sanción posible en la legislación española es el artícul 185 del Código Penal, que hace referencia a los delitos de exhibicionismo y provocación sexual. De este modo, solo se suele sancionar el sexo en público cuando éste tiene lugar delante de niños o personas con capacidades diferentes.