Piden "perdón" por instar en las redes sociales a fusilar a los socialistas de Baena

El autor de los mensajes difundidos en redes sociales de Baena (Córdoba) en los que se instaba a fusilar a los socialistas de dicha localidad ha pedido ahora, también a través de las redes sociales, "perdón", con "humildad y respeto", a "todas las personas ofendidas" por dichos mensajes.

Así aparece en un grupo de Facebook de Baena, consultado por Europa Press, después de que el PSOE baenense denunciara públicamente este pasado martes los mensajes lanzados en redes sociales en dicha localidad contra personas de ideología progresista, en los que se dice textualmente que "cualquier persona de índole política de izquierdas o socialista debe ser abatida con un arma de fuego en el Paseo de Baena", que es, precisamente, el lugar donde fueron fusiladas cientos de personas al inicio de la Guerra Civil.

Tras ello, el autor de dichos mensajes, quien ha asegurado que no es un "político", ha pedido "perdón y disculpas" por su "comportamiento", pues se arrepiente "de corazón de lo comentado" por él en las redes sociales, achacándolo a su "estado de embriaguez", debido a la enfermedad de un familiar, lo que le llevó a cometer "una falta muy grave", sin ser "consciente" de sus actos, y por ello ha insistido en pedir, "con humildad y respeto, perdón a todas las personas ofendidas" por sus comentarios.

