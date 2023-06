La progresiva crisis de natalidad que en los últimos tiempos se ha experimentado en Córdoba tiene su reflejo a la hora del ingreso de los pequeños en Educación Infantil: a menos niños, menos menores escolarizados. Pero los datos muestran que la pérdida de nuevos alumnos en Infantil es muy desigual entre la educación pública y la concertada, a favor de esta última.

En primer lugar -según los datos ofrecidos a este periódico por la Delegación de Desarrollo Educativo-, en la provincia de Córdoba se han matriculado para el próximo curso 2023/2024 un total de 5.457 niños de 3 años para el primer curso de Educación Infantil. Esta cifra supone que habrá 152 menores menos en el primer curso del ciclo de Infantil que el curso anterior, cuando fueron 5.609 alumnos.

De esa merma global de escolares de 3 años, la educación concertada apenas pierde 11 alumnos con respecto al año anterior, mientras que el gran decrecimiento lo sufre la educación pública, con 142 niños menos. Es decir, la pérdida de nuevos alumnos en Infantil es doce veces mayor en la pública que en la concertada en Córdoba.

Así, de los 5.457 escolares de 3 años matriculados para el curso próximo, 3.838 lo harán en colegios públicos y 1.619 en colegios concertados. Respecto al curso pasado, la pública pierde 141 alumnos en ese primer curso de Infantil, ya que tuvo entonces 3.979 niños. Mientras, la educación concertada pierde 11 alumnos, respecto a los 1.630 del curso pasado.

Por otra parte, los datos de la Junta de Andalucía señalan que, de las plazas para niños de 3 años ofertadas han quedado vacantes el 32,6%, algo que se achaca a la gran crisis de natalidad que vive la provincia cordobesa.

La administración informó en su día de que el 97,42% de las familias cordobesas que han participado en el proceso de escolarización que se inició el pasado mes de marzo ha obtenido plaza para sus hijos en el centro elegido como primera opción.

Mientras tanto, el 99,49% ha logrado el puesto escolar en alguno de los centros preferidos, según ha informó el gobierno andaluz a través de una nota de prensa.

