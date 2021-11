El Parador de La Arruzafa perdió casi 700.000 euros durante el año 2020

El Parador Turístico de Córdoba perdió un total de 676.144 euros durante el año 2020, cuando tuvo que estar varios meses cerrado al público a causa de la pandemia, según la información divulgada por el Gobierno a preguntas de los diputados del PP. El Parador de Turismo de La Arruzafa es uno de los grandes recursos del Gobierno en la ciudad de Córdoba, en un edificio de finales de los años cincuenta.

Según la información disponible, en 2019, antes de la pandemia, el Parador de La Arruzafa obtuvo beneficios, al cerrar el ejercicio con un Ebitda positivo de más de 440.000 euros. Además, la previsión es que poco a poco se vaya recuperando. En lo que va de año, en los tres primeros trimestres del 2021, el Parador de la Arruzafa ha logrado reducir sus pérdidas hasta los 82.000 euros.

El Parador de La Arruzafa, con sus 94 habitaciones, es un gran negocio turístico en la ciudad de Córdoba. En 2019, la entidad cerró el año con una facturación cercana a los cuatro millones de euros. La ocupación media rondó el 62% pero su gran éxito estuvo en el turista extranjero. Prácticamente la mitad de los turistas alojados ese año en el parador de Córdoba no eran españoles. Eso, además, hizo que el ingreso medio obtenido por habitación se fuese hasta los 87 euros. En 2019, además, hizo falta contratar a 55 personas.

En 2020 con el estallido de la crisis sanitaria el sector turístico entró en crisis. El Parador estuvo varios meses cerrado. Eso hizo que la facturación bajara de cuatro millones a 1,5, según consta en la documentación consultada. Tan solo el 15% de los clientes alojados eran extranjeros y el ingreso medio por habitación se desplomó a poco más de 60 euros.

Solo en lo que va de 2021, la facturación del Parador de la Arruzafa es ya de 1,5 millones de euros. Eso sí, la ocupación ha bajado hasta el 42% de media y solo el 10% de los turistas son extranjeros. No obstante, los ingresos medios por habitación han subido hasta los 77 euros, según los datos consultados.

