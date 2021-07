La pandemia se dispara en cuatro de cada cinco municipios cordobeses

La pandemia sigue creciendo en cuatro de cada cinco municipios de la provincia de Córdoba, según un análisis de su evolución en el último mes. Según los datos oficiales, consolidados ya con los del Ministerio de Sanidad, la pandemia aumenta en 61 de los 77 municipios de la provincia de Córdoba. Tan solo ha decrecido en nueve localidades y se mantiene en el mismo nivel en otros siete, según estos datos oficiales.

Los datos señalan que lejos de descender, la pandemia sigue aumentando, y de manera muy notable en la mayoría de municipios. El caso más extremo es el de Pedro Abad, donde la tasa de contagio está en 3.500 casos. A continuación ya está Pedroche, con 3.036 casos, según los datos oficiales del gobierno andaluz. Ambos municipios tienen menos de 5.000 habitantes, por lo que no estarían afectados por el nuevo decreto de Salud pendiente de ser ratificado que establece toques de queda y cierres perimetrales.

Ahora mismo solo hay una localidad cordobesa en esa situación, Villanueva de Córdoba, que tiene una tasa de contagio de 1.153 casos. En total, en el municipio jarote hay 100 positivos confirmados en las dos últimas semanas. Por poco, Pozoblanco ha vuelto a bajar de la tasa 1.000 (está ahora en 993 casos). Aún así, en el municipio vallesano hay 171 positivos confirmados en las dos últimas semanas, según los datos oficiales.

En el conjunto de la provincia de Córdoba, la incidencia de la pandemia es ahora muy alta. Eso sí, Córdoba es, a nivel de incidencia, la provincia número 23 de las 52 que hay en España. Los epidemiólogos señalan que al ser una provincia de interior y no de costa los movimientos de población son menores y por tanto los contagios también inferiores.

En la provincia, la pandemia ha aumentado en un 39% en las últimas dos semanas. Pero en cambio, la buena noticia es que la mortalidad sigue siendo baja y que los ingresos en la UCI han bajado en un 14% en estas dos últimas semanas. Eso sí, los ingresos hospitalarios vuelven a aumentar, aunque levemente, un 2%. Este miércoles, la Consejería de Salud y Familias informaba de que en la provincia de Córdoba había 83 personas ingresadas con coronavirus en los hospitales de la provincia, de los que 17 estaban en la UCI. Es la cifra más alta de las últimas semanas.

Mientras tanto, avanza la vacunación en la provincia de Córdoba. El 70% de la población cordobesa ya tiene anticuerpos contra el coronavirus, según el último informe sobre la evolución de la vacunación que ha difundido la Consejería de Salud y Familias. Esta cifra sale de la suma de las personas inmunizadas ya en la provincia de Córdoba (un total de 450.576 que son el 57,7% de la población), las que tienen solo una dosis de alguna vacuna (66.269 cordobeses, que suponen el 8,5% de la población total) y los contagiados con Covid 19 que aún tienen anticuerpos (30.068 cordobeses, el 3,8% de la población total).

De hecho, en la provincia de Córdoba el ritmo de vacunación sigue avanzando mucho más rápido que en el resto de Andalucía. De esta manera, el 72% de los cordobeses de entre 30 y 39 años ya han recibido al menos la primera pauta de alguna de las vacunas y el 37,5% tienen la pauta completa. De momento, el 25% de los cordobeses de entre 20 y 29 años tienen ya al menos una dosis de la vacuna, según la información.

De esta manera, el 78% de la población adulta en la provincia de Córdoba (los mayores de 16 años) han recibido ya al menos una dosis, un total de 516.814 personas. El 68,2% de la población adulta tiene la pauta completa, es decir, 450.556 cordobeses. También se ha vacunado con al menos una dosis al 96% de los cordobeses mayores de 40 años y con las dos al 90,7%, la cifra más alta de Andalucía.

