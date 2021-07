Las nuevas restricciones de la Junta: así afectan a Córdoba, en alerta sanitaria 2

Las nuevas restricciones aprobadas este martes por el comité de expertos de la Junta de Andalucía entrarán en vigor a las 00:00 de la noche del domingo 25 de julio en el caso de los salones para eventos, según la resolución a la que ha tenido acceso este periódico. Mientras, el comité provincial que asesora a la Consejería de Salud en Córdoba se ha reunido también este miércoles y ha decidido prorrogar un día más la alerta sanitaria dos en toda la provincia de Córdoba, según el documento al que también ha tenido acceso este periódico. El comité provincial ha tomado esta decisión a la espera de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre las nuevas medidas del gobierno andaluz y que se decida si hay algún municipio a clausurar y donde se instaure el toque de queda de madrugada.

Mientras, la Junta de Andalucía ha ampliado las restricciones aprobadas este martes. A partir del domingo, si toda la provincia sigue en alerta sanitaria dos, la hostelería tendrá que reducir aforos en Córdoba. Por ejemplo, estará prohibido el consumo en barra en los interiores, donde no podrá haber mesas de más de cuatro personas y el aforo estará limitado al 75%. En exteriores no habrá limitación de aforo, pero sí de comensales por mesa, con un máximo de ocho personas.

Además, el gobierno andaluz recomienda no celebrar eventos multitudinarios. Pero en caso de autorizarlos, la recomendación es que los organizadores limiten la entrada a personas que certifiquen que están vacunadas o que tienen una PCR negativa con más de 48 horas de antelación, según consta en la resolución.

La resolución presenta otra novedad: "Se recomienda la no realización de reuniones, fiestas o similares en domicilios o propiedades privadas en las que se agrupen más de 10 personas, salvo que sean convivientes, con especial precaución en la presencia de personas que no tengan una pauta completa de vacunación o no se hayan recuperado de esta enfermedad", expone el documento.