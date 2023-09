Las multas de tráfico en carretera se incrementaron un 38% en Córdoba en un año

Las multas de tráfico en carretera se incrementaron un 38% en la provincia de Córdoba en un año. Y es que pasaron de ser 49.465 sanciones en 2021 a un total de 68.607 el año pasado.

Así lo pone de manifiesto el último informe de la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por provincias en Andalucía, el desglose que hace el informe comparando los datos de 2022 con 2021, indica que en todas las provincias se incrementó el número de denuncias de tráfico en carretera salvo en Granada, donde bajó un -2,20%.

En Almería se contabilizaron 68.992 multas frente a las 56.904 del año anterior (+21,24%), en Córdoba hubo 68.607 frente a 49.465 anteriores (+38,70%), en Granada se registraron 88.384 mientras que el año pasado fueron 90.376 (-2,20%), en Huelva sumaron 113.187 multas frente a 95.976 (+17,93%), en Jaén: 66.160 en vez de 65.593 (+0,86%), en Málaga 326.289 frente a 2666.703 (+22,34%) y en Sevilla registraron 320.426 sanciones en vez de 223.148 de año anterior (+43,59%).

Este informe de la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados muestra que la DGT formuló en 2022 en las carreteras españolas de su competencia un total de 5.542.178 denuncias, lo que supuso un aumento del 15,6% respecto a las denuncias registradas en 2021 (4.793.520). Estas sanciones supusieron una recaudación de 507.361.888 euros durante el pasado año.

Andalucía fue la comunidad que más denuncias acumuló con diferencia: 1.402.101 en total, muy por encima de la comunidad de Madrid, por ejemplo, que cuenta con un parque automovilístico similar (5,3 millones de coches frente a los 6,2 que hay en Andalucía) y donde se pusieron casi una tercera parte de denuncias, 522.117 en total, según avanzó Diario de Cádiz.

