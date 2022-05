Moreno busca desmarcarse de Vox y defiende que los inmigrantes que trabajan en el campo son “fruto de la riqueza de Andalucía”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha intentado desmarcarse de Vox durante su visita a Córdoba por la celebración del 50 aniversario de la Universidad de Córdoba tras defender a las personas inmigrantes que trabajan en Andalucía y que son “fruto de la riqueza” de esta comunidad autónoma.

A preguntas de los periodistas sobre el uso populista de la inmigración por parte de Vox, con Santiago Abascal y Macarena Olona durante este lunes en Almería sobre un foro de inmigración, Moreno Bonilla ha pedido a los candidatos a las elecciones de la Junta una campaña “natural”, a la vez que se ha referido a la necesidad de una inmigración “regulada”.

No obstante, el presidente de la Junta ha enfatizado en que “gran parte de nuestra producción agrícola y ganadera de Huelva o Almería” es llevada a cabo por personas “inmigrantes y eso es fruto de la riqueza de Andalucía”.

Por otro lado, Moreno Bonilla se ha referido a la vuelta a la normalidad en interiores, donde desde hace un mes no es obligatorio el uso de mascarillas. “Volver a la normalidad es el reflejo del trabajo bien hecho y no sólo por parte de médicos, profesionales sanitarios y la cinecia, sino también de todos los andaluces, que hemos tenido un comportamiento ejemplar”, ha dicho, recordando que “la pandemia sigue, al igual que los contagios y los fallecidos”, por lo que ha pedido “que no perdamos de vista la prudencia y aprendamos la lección”.