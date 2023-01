Los médicos de Atención Primaria anuncian huelga indefinida desde el 20 de enero

Condiciones laborales precarias, listas de pacientes infinitas y recursos insuficientes. Estas son algunas de las realidades que médicos y pediatras denunciarán este jueves ante la Presidencia de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo (Sevilla), en una convocatoria promovida por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), y que llegará horas después de que el Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP) anuncie una huelga indefinida a partir del próximo 20 de enero ante “la falta reiterada” de respuesta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de la Consejería de Salud y Consumo a sus reivindicaciones.

Con la convocatoria de huelga encima de la mesa como una realidad cada vez más segura, médicos y pediatras andaluces acuden este jueves a San Telmo para reivindicar una Atención Primaria de calidad y exigir al Gobierno de Juanma Moreno medidas reales. Ésta es la tercera de las concentraciones previstas y, si las negociaciones con la Administración no dieran fruto, el próximo paso será la convocatoria de huelga, secundada ya por todos los sindicatos médicos.

La última huelga sanitaria de gran entidad en Andalucía fue en 2018, bajo la Presidencia de Susana Díaz. Durante la anterior legislatura, las tensiones por los efectos de la Covid en el SAS fueron continuos, si bien el Gobierno Andaluz pudo capear el temporal y superar las tensiones con el colectivo médico. Sin embargo, el SMA, mayoritario, asegura que las condiciones laborales de los médicos de Atención Primaria son cada vez más precarias ya que persiste la sobrecarga por la falta de personal, con cupos sobredimensionados, agendas infinitas y sin tiempo para valorar a los pacientes.

En un comunicado, el sindicato apunta que la burocracia en la Atención Primaria aumenta día tras día, restando tiempo a la atención directa al paciente, lo que hace que para acceder a una consulta con su médico de familia un usuario tenga que esperar varios días y dependiendo del Centro de Salud incluso más de una semana.

Las reivindicaciones de los profesionales médicos pasan por incrementar la financiación de Atención Primaria que compense la situación sufrida a lo largo de los años y permita avanzar en la mejora en la asistencia y en otros aspectos aún pendientes, como la equiparación salarial y la carrera profesional. Afirman que es imprescindible adecuar las plantillas a la población, así como ajustar las agendas para garantizar un tiempo mínimo por paciente suficiente para dar respuesta a sus necesidades.

Un máximo de 35 pacientes al día para médicos y 25 para los pediatras

En concreto, solicitan con un máximo de 35 pacientes al día para los médicos de familia o 25 niños al día en la agenda de los pediatras, sin opción a bises, ni otras agendas paralelas. Y la extensión a la tarde en concepto de continuidad asistencial de la agenda que sobrepase esos 35 pacientes.

Asimismo, para conseguir una sanidad pública y de calidad, desde el SMA apealan a la necesidad de dar más estabilidad y mejorar las condiciones laborales y retributivas de los facultativos andaluces para evitar fuga de médicos. Por ello, “es obligatorio”dotar a la Atención Primaria de los recursos necesarios y suficientes para realizar actividades formativas, docentes y de investigación, para conseguir niveles de excelencia.

Los médicos andaluces afirman que con estas concentraciones pretenden cambiar el rumbo actual de la Atención Primaria y obligar a las administraciones sanitarias a que se comprometan con la misma, se dejen de promesas y se adopten medidas urgentes para su salvación y mejora.

Cuatro años sin lograr una atención primaria bien presupuestaria

Por su parte, el SMP ya ha notificado al SAS la convocatoria de huelga a la que están llamados a participar todos los médicos de la atención primaria andaluza, médicos de familia y pediatras de los centros de salud y sus puntos de urgencias. Según señala, los motivos que han provocado esta decisión es “la falta reiterada” de respuesta del SAS y de la Consejería de Salud a nuestras reivindicaciones, “sobradamente conocidas por el actual gobierno, comprometidas para la anterior legislatura, sin que se haya dado respuesta a la mayoría de las peticiones”.

El SMP explica que las reuniones mantenidas durante estos últimos cuatro años con diferentes interlocutores “han sido infructuosas” para convencer a los actuales gobernantes “de las bondades de una atención primaria bien presupuestada, con recursos materiales, organizada con sentido común y suficientes profesionales, en el caso que nos ocupa los médicos, que además estén bien tratados”. “O al menos no han considerado el bienestar y el dar un trato justo a los médicos de la atención primaria como una prioridad”, ha precisado.

“Por bien tratados entendemos que las retribuciones sean acordes al nivel de conocimientos, de responsabilidad y de penosidad que se nos exige, y que las condiciones de trabajo y de jornada nos estén lesionando nuestra salud y nuestras vidas constantemente”, manifiesta en sindicato, desde donde añaden: “Estamos hartos. Esta situación no debe continuar”.

“Tras cuatro años seguimos con prácticamente el mismo salario. Han subido escasamente el valor de la hora de las guardias y ahora nos pagan más por trabajar más horas, pero no era eso lo que pedíamos ni a lo que se comprometieron. Queríamos justicia y equiparación con otras profesiones y puestos, con los compañeros hospitalarios, con otras CCAA y países, y unas jornadas de duración razonable, lo cual no tenemos en muchos casos. No pedíamos trabajar más horas, aunque si se trabajan deberían pagarse mejor”, manifiestan.

Además, indican que tras cuatro años “seguimos con agendas con un número ilimitado de pacientes, donde siempre caben más, insertadas o en agendas paralelas, y con un tiempo miserable para cada paciente”, y añaden que “estas no son condiciones para ejercer la medicina”.