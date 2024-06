¿Qué mamíferos viven en tu entorno? Un programa para despertar vocaciones científicas entre escolares

El tejón, la garduña o la jineta son animales mamíferos que viven en el campo y los montes de la provincia de Córdoba pero que, muchas veces, son grandes desconocidos para la población. Con el objetivo de que desde pequeños, los escolares conozcan los mamíferos con los que conviven en su entorno más cercano y a la vez, despertar vocaciones científicas sobre la investigación de estas especies, un programa con especialistas en Zoología de la Universidad de Córdoba (UCO) trabaja con los más pequeños en sus colegios y su entorno natural.

El profesor José Guerrero-Casado, del departamento de Zoología de la UCO, explica a este periódico que el programa realiza una intervención con distintos centros educativos de la provincia, con alumnado de Infantil y Primaria, “para mejorar su conocimiento sobre las especies de mamíferos que tienen en su entorno más cercano y despertar vocaciones” al habilitar competencias científicas durante esta actividad.

El programa incluye una primera sesión en el aula, donde se explica la actividad, se habla de las especies de mamíferos presentes en el entorno del colegio y también se le explica al alumnado el método científico con el que se trabaja para investigar sobre qué animales habitan en cada lugar.

En la parte práctica, los escolares trabajan sobre el terreno y conocen una herramienta que utilizarán para la investigación: se trata de la cámara de foto-trampeo. Están configuradas para obtener imágenes o vídeos. Llevan integrado un sensor infrarrojo pasivo para detectar movimiento y calor, que consigue capturar imágenes al paso de los mamíferos por el rango de visualización del objetivo. Cada vez que la cámara es activada, esta dispara 3 fotografías seguidas o realiza videos cortos de 15 segundos.

El alumnado participa en la colocación de las cámaras de trampeo en el campo y conoce así de primera mano cómo funciona esta herramienta y puede ayudar a la investigación de las especies.

“Tenemos un doble propósito y objetivo: por un lado, detectar las especies de mamíferos en un lugar cercano al colegio, que vean qué animales habitan ahí, porque muchos las desconocen y es una manera de conocer la fauna de su entorno”, señala Guerrero-Casado. Y, por otro lado, explica, los escolares conocen cómo se trabaja con el método científico, recopilando datos, haciendo planteamientos e hipótesis y realizando la constatación posterior con la información recogida.

En una tercera fase del programa, de nuevo en el aula, el alumnado puede ver las fotografías o vídeos que han tomado las cámaras que ayudaron a instalar y ver si sus hipótesis previas son ciertas o no. “Ahí aprenden la biodiversidad local, porque hemos detectado cierto desconocimiento sobre las especies de mamíferos presentes en cada lugar”, constata el experto.

Por regla general, los escolares conocen los conejos, zorros, ciervos o jabalíes, aunque en gran medida no saben que habitan en el territorio más próximo a sus municipios. Pero el programa ha puesto de manifiesto que hay un gran grupo de especies que también habitan en su entorno del que no tenían conocimiento, como los tejones, los meloncillos, las jinetas o las garduñas. “Hay un porcentaje muy importante de alumnos que no saben identificarlas y no saben que viven en su entorno”.

Estas actividades se han llevado a cabo ya en numerosos colegios de la provincia de Córdoba, con los proyectos Cultura Científica en las Aulas (Conciencia2) y Ciencia Ciudadana en las Aulas, para impulsar la cultura científica y la conservación de la biodiversidad (IncluScience-Me).