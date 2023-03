Así luce la réplica de la escultura cordobesa 'La Regaora' en la playa de Lepe

El Ayuntamiento de Lepe ha inaugurado este lunes una réplica de la escultura cordobesa denominada La Regaora, que se ha colocado en la playa de La Antilla como elemento artístico y cultural. Al acto han asistido el alcalde del municipio gaditano, Juanma González, el escultor José Manuel Belmonte y miembros del equipo de gobierno municipal.

Con esta colaboración, ya que la escultura ha sido donada por el Ayuntamiento de Córdoba por un coste de 54.747 euros, los Patios están presentes en la playa lepera. La estatua ya forma parte del museo al aire libre, compartiendo espacio con otras réplicas de las esculturas más emblemáticos del país. La Antilla cuenta desde 2019 con un tramo de la icónica barandilla de la playa de La Concha, donada por el Ayuntamiento de San Sebastián y que ahora se ubica en el paseo marítimo de la playa lepera, que ha pasado a llamarse Paseo de Donostia.

Igualmente, cedida por el Ayuntamiento de Madrid se ubica en pleno centro de La Antilla una Menina del proyecto Meninas Madrid Gallery de Antonio Azzato e inspirada en la genial obra de Velázquez, restaurada recientemente por el pintor lepero Alberto Muriel.

La Regaora, un icono sin duda de la ciudad, se encuentra en la Puerta del Rincón y fue inaugurada en abril de 2014. Con este monumento, Belmonte inició su especial trilogía en homenaje a los Patios de Córdoba. A esta escultura le siguió la del abuelo y su nieto, inaugurada en 2015 en la plaza Manuel Garrido Moreno, y la titulada El pozo de las flores, que vio la luz el pasado verano en la Plaza Juan Bernier. En esta ocasión, Belmonte dio vida a una abuela con su nieta, rodeadas ambas de macetas.

