La Junta licita la mudanza de unos 70.000 documentos a la nueva Biblioteca del Estado

La Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha sacado a licitación, por 38.395,78 euros, la mudanza del material bibliográfico, documental y audiovisual de la Biblioteca Provincial de Córdoba de Amador de los Ríos a la nueva sede de avenida de América.

Según el pliego de licitación, la Junta busca una empresa que dé traslado a todo el material bibliográfico y audiovisual y parte del mobiliario, equipos informáticos y otros enseres de la actual sede. La mudanza incluye cerca de 70.000 documentos pertenecientes al Patrimonio Bibliográfico, cajas de archivo de publicaciones periódicas y documentos, material de oficina, así como mobiliario diverso: fotocopiadoras e impresoras, equipos informáticos, estanterías, etc.

Concretamente, se detalla el fondo de la biblioteca, que consiste en 30.102 libros y folletos, 671 manuscritos, 139 mapas, 103 grabados, 156 partituras y 555 títulos de diarios y revistas. La licitación concreta que “este fondo patrimonial debe ser tratado con el criterio exigido en los protocolos de traslados de obras de arte”, de forma que “la empresa adjudicataria debe garantizar su conservación y seguridad durante todo el traslado”.

Además, se aclara que, en una primera fase, se procederá al traslado de todo el fondo documental no susceptible de préstamo. La fecha límite para la presentación de ofertas es el 26 de enero de 2023, y la mudanza debe hacerse en un máximo de seis meses.

Hasta que no se produzca el traslado, no se consensuará, entre Junta de Andalucía y Ministerio de Cultura y Deporte, la fecha de inauguración de la Biblioteca, que llevará el nombre de Grupo Cántico.

La futura Biblioteca del Estado cuenta con una superficie construida de 7.200 metros cuadrados. Las obras comenzaron en 2014 y tras varios avatares, hallazgos de restos arqueológicos, suspensión de contratos y ampliación de proyecto, los trabajos enfilaron su recta final. La inversión en estas instalaciones finalmente se ha ido casi a los 20 millones de euros.

