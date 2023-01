Los pasos que aún quedan para poder ver abierta la Biblioteca del Estado

La fecha de la apertura de la Biblioteca del Estado que se ubicará en los Jardines de la Agricultura en Córdoba aún está por conocer. Y para llegar a esa apertura, aún quedan varios pasos que dar por parte de las administraciones, tanto Gobierno como Junta de Andalucía.

Con la obra del edificio ya completada, el Gobierno ha informado de dichos pasos en una respuesta parlamentaria fechada el 16 de diciembre a preguntas de los diputados cordobeses del PSOE Rafaela Crespín y Antonio Hurtado, a la que ha tenido acceso este periódico. Así, El Ejecutivo señala que “ya está adquirida la totalidad del equipamiento necesario para que la Junta de Andalucía pueda proceder al traslado de sus fondos”, si bien, “resta consensuar el programa de necesidades de la señalética para proceder a su contratación”.

Sin precisar aún cuándo, el Gobierno dice que “en breve, será fijada una fecha de recepción de la nueva sede de la Biblioteca”, construida por el Ejecutivo y que pasará a manos de la Junta de Andalucía para su gestión. Así, en la fecha de recepción del edificio, “se firmará un documento administrativo con la entrega de las llaves y la subrogación en los contratos de suministros y mantenimientos de las instalaciones”, para que pasen de una administración a otra.

Por su parte, “la Junta de Andalucía debe contratar un servicio de traslado de los fondos de la antigua sede a la nueva”, ya que se trasladarán todos los libros y material de la actual Biblioteca Provincial a la nueva Biblioteca del Estado en los Jardines de la Agricultura. No será hasta entonces, “una vez finalizado el traslado” de esos fondos, cuando “se consensuará, entre Junta de Andalucía y Ministerio de Cultura y Deporte, la fecha de inauguración” de la Biblioteca para que, al fin, pueda ser utilizada por la ciudadanía.

La Biblioteca llevará el nombre de Grupo Cántico y su apertura fue anunciada por el propio ministro de Cultura, Miquel Iceta, en una visita a Córdoba, para “finales de 2022”. Ese plazo es el que ha venido facilitando el Gobierno en sucesivas preguntas parlamentarias por estas instalaciones hasta ahora, cuando no precisa fecha.

La futura Biblioteca del Estado cuenta con una superficie construida de 7.200 metros cuadrados. Las obras comenzaron en 2014 y tras varios avatares, hallazgos de restos arqueológicos, suspensión de contratos y ampliación de proyecto, los trabajos enfilaron su recta final. La inversión en estas instalaciones finalmente se ha ido casi a los 20 millones de euros.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!