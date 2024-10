La Junta dispara las inversiones en Córdoba con especial atención a Medina Azahara y la arqueología

La Junta de Andalucía ha aprobado en su Consejo de Gobierno de este martes un anteproyecto de presupuestos regionales con una inversión récord para la provincia de Córdoba. Según consta en el anexo de inversiones, el gobierno andaluz ha fijado una inversión de 428 millones de euros en la provincia de Córdoba durante el 2025, el 11% de toda la inversión regional, según sus propios números.

Con ese dinero se financiarán, especialmente, trabajos para el equipamiento sanitario de la provincia, con 47 millones de euros, carreteras, inversiones en agricultura y ganadería, o fondos para la Transición Justa. Pero se incide especialmente en la rehabilitación de Medina Azahara o en proyectos de investigación y excavación arqueológica, como los Baños de San Pedro.

En concreto, el gobierno andaluz ha reservado una partida de 1,5 millones de euros para la rehabilitación del conjunto arqueológico de Medina Azahara, otros 700.000 euros para mejorar la accesibilidad (está prevista una intervención en su carretera de acceso) y más de 200.000 euros para culminar la restauración de sus pavimentos.

Además, el gobierno andaluz ha fijado una partida de 1,6 millones de euros para la intervención en los conocidos como Baños Árabes de San Pedro, un conjunto arqueológico en la calle Carlos Rubio, cerrado desde hace años, en los que la Consejería de Cultura quiere hacer un centro de interpretación. También se dispone de dinero para el área de reserva del Museo Arqueológico, según consta en el anexo de inversiones.

El gobierno andaluz también fija una partida de 11,4 millones de euros para financiar a la Universidad de Córdoba y otros 3,4 millones de euros para incentivos a que los jóvenes investigadores permanezca en la provincia cordobesa.

Destacan los 21 millones de euros destinados al fondo para la Transición Justa, con el que se prevé financiar iniciativas para el fomento de las energías renovables en toda la provincia, los 3,8 millones de euros que se destinarán a concluir el proyecto de Cinturón Verde en la ciudad de Córdoba y los 3,4 millones de euros para la construcción de un nuevo Centro de Salud en Villanueva de Córdoba.

Aparte, se han reservado 781.000 euros para los juzgados de Montilla y otros 277.000 euros para los de Aguilar de la Frontera, uno de los más deteriorados y antiguos de toda la provincia de Córdoba.

Las políticas sociales, el 63,3% del presupuesto

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025, que asciende a 48.836,2 millones de euros y que incrementan en 2.065 millones de euros el aprobado para el pasado ejercicio, un 4,4% más, pese a contar con recursos limitados porque Andalucía recibe cada año 1.522 millones de euros menos de lo que le correspondería por el actual sistema de financiación autonómica.

Este Proyecto de Ley, que comienza ahora su tramitación en el Parlamento de Andalucía, busca seguir transformando Andalucía mediante unas cuentas pegadas a la realidad y centradas en la gestión para atender las necesidades más urgentes de los andaluces como la sanidad, la dependencia, la educación, el empleo y la vivienda. De hecho, las políticas sociales representan el 63,3% del Presupuesto y es el ámbito que más crece, dado que el grueso del incremento, unos 1.666 millones de euros, se destinarán a estas partidas.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha resaltado que “ocho de cada diez euros de lo que crece el presupuesto en 2025 se destinarán a Educación, Sanidad o Dependencia, a la vez que se siguen reforzando las partidas para hacer más competitivas nuestras empresas y mejorar las infraestructuras”. Así, el gasto no financiero, “que es el que nos permite desarrollar nuestras políticas, invertir, contratar personal sanitario o, en suma, atender las necesidades de ciudadanos y empresas”, crece un 5,2%, por encima incluso de lo que se incrementa el presupuesto en general, y se sitúa en los 45.245 millones de euros.

Esta subida -según España- está propiciada por “la buena marcha de la economía y por el aumento de la recaudación, lo que permite que más de tres cuartas partes del gasto del presupuesto se sustente con recursos propios”. A ello se suma además el descenso del gasto financiero en un 4,4% y el endeudamiento neto en un 47,4%, mientras que las transferencias y los ingresos finalistas del Estado representan el 16,3% (7.952 millones de euros), incluidos 1.391 millones correspondientes al MRR (Next Generation).

En cuanto a inversiones, éstas suponen un total de 5.804 millones de euros para el próximo año, estando provincializado el 67% y siendo el presupuesto con mayor porcentaje y volumen de inversiones provincializadas desde 2019.

En paralelo, los presupuestos para 2025 mantienen el refuerzo de los servicios públicos esenciales iniciado tras la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía. Así, se destinarán a gasto social 30.903 millones de euros, el 63% de las cuentas. Se trata de un incremento del 6,2% respecto al año anterior en sanidad, educación, empleo, igualdad, familias, vivienda, deporte o cultura, un 44,2% más que en 2018.

En este punto, España ha destacado “el esfuerzo de más de 800 millones de la Junta de Andalucía para facilitar a los andaluces el acceso a la vivienda”, una cifra en la que se incluyen las partidas de las Consejerías de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda y el impacto del Plan Fiscal de la Vivienda, que incluye rebajas fiscales y deducciones de IRPF tanto para compra como para alquiler.

De igual modo, resalta que desde 2018 el presupuesto para Sanidad se ha incrementado en un 55%, y ahora se cuenta con 5.407 millones de euros más que hace seis años. Así, la Consejería de Salud y Consumo asume uno de cada tres euros del presupuesto andaluz, y en 2025 contará con 15.247 millones de euros (un 6,9% más respecto a 2024, dos puntos y medio por encima del incremento del presupuesto).

Refuerzo del personal sanitario

A este respecto, los fondos para el Servicio Andaluz de Salud aumentan en 980 millones de euros, lo que permitirá por ejemplo incrementar la plantilla estructural sanitaria en Andalucía en casi 7.000 personas a partir de 2025. “Se trata de 2.382 efectivos del incremento aprobado este mismo año y los 1.275 del proceso de estabilización, ambos incorporados ya a las cuentas andaluzas, así como los 3.175 refuerzos asistenciales COVID que se suman a la plantilla y 157 nuevas plazas MIR”, ha desglosado la consejera.

Al mismo tiempo, ha puesto el acento en la mejora de las condiciones sociolaborales de la plantilla sanitaria durante los últimos años, que se ha incrementado un 29% respecto a 2018 y ahora cuenta con cerca de 25.800 efectivos más. “Ahora destinamos más recursos que nunca a la Sanidad”, ha indicado.

Por su parte, el presupuesto de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad crece un 12,3% respecto a 2024 hasta alcanzar los 3.343 millones de euros, lo que representa el 7% del conjunto del presupuesto para este año. En este sentido, destaca el esfuerzo de la Junta de Andalucía para mejorar el sistema de atención a la dependencia que se materializa en duplicar el presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en los últimos seis años hasta alcanzar los 2.331 millones de euros en 2025.

Los fondos para Educación representan el 22,3%, es decir, más de dos de cada 10 euros del presupuesto. Así, los fondos para la Consejería de Desarrollo Educativo y las partidas destinadas a financiación de las universidades públicas andaluzas ascienden a 10.901 millones de euros, un 38% más que en 2018 y 354 millones de incremento respecto a 2024. Así, la Consejería de Educación contará con un presupuesto de 9.167,5 millones de euros, cifra en la que se incluyen por ejemplo 110 millones de euros más para educación infantil y primaria, y otros 249 millones de euros para la gratuidad del primer ciclo de infantil, que comenzará a aplicarse el próximo año.

Respecto a Educación Secundaria y Formación Profesional, se incrementan las partidas en 240 millones respecto a 2024, y se eleva la oferta en 71 nuevos ciclos formativos y de especialización. Se destinan además 18,3 millones para la ampliación en 330 efectivos de la plantilla docente de Formación Profesional, con lo que desde 2018 los estudiantes andaluces cuentan con más de 800 profesores nuevos.

Por otro lado, las políticas de apoyo al tejido productivo contarán en 2025 con 6.683 millones de euros, 350 millones más que el pasado ejercicio (un 5,5% más). Las políticas de Empleo y Trabajo autónomo se incrementan un 4,6%, por encima del aumento del presupuesto, hasta los 1.175 millones. En cuanto a la lucha contra el impacto de la sequía, las políticas de agua contarán con un presupuesto de 555 millones de euros, un 10,8% más que en 2024 (54 millones de incremento).

Asimismo, destaca el incremento en políticas de I+D+i, que suben un 11,7% hasta los 1.104 millones de euros, y las de Desarrollo Sostenible, que se incrementan hasta los 867 millones de euros (un 22,3% más). Por su parte, Justicia, Igualdad y Protección civil contarán con 813 millones de euros, mientras que un año más se refuerzan las partidas para cooperación y financiación de los ayuntamientos y entidades locales, que contarán con 3.972 millones de euros.

Así, destaca el Plan de Cooperación Municipal, que se incrementa en un 12,4% respecto a 2024 hasta alcanzar los 2.375 millones, mientras que la Patrica crece hasta los 535 millones de euros, demostrando de nuevo el profundo compromiso municipalista del Gobierno andaluz.

Contexto económico

El presupuesto de 2025 se ha elaborado con unas previsiones de crecimiento del PIB andaluz para el año que viene del 2,4%, estimación que cuenta con el aval de la AIReF pese a que el organismo prevé un crecimiento superior una décima a esa estimación. Con respecto a la previsión de la reducción de la tasa de paro, se ha previsto en el 15,5%, en unas cuentas elaboradas con prudencia y rigor ante la incertidumbre de no contar con directrices claras por parte del Gobierno central sobre el déficit y la regla de gasto. Así, se ha partido de la cifra de regla de gasto comunicada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 3,2%, y optado por el equilibrio presupuestario.

“A fecha de hoy no disponemos aún del objetivo de déficit y deuda”, ha señalado, recordando que la senda de objetivos fue retirada y no llegó al Congreso por falta de apoyos y que las referencias incluidas en el Plan de Estabilidad han quedado superadas por el Plan Fiscal Estructural, “donde no se detalla el gasto permitido a las comunidades”.

En cuanto a los ingresos, los recursos procedentes del Sistema de Financiación Autonómica alcanzarán los 28.540 millones, un 3,7% más, subiendo por debajo de lo que crece el conjunto de ingresos. No obstante, esa subida no se debe a que el sistema haya cambiado, sino a que se está recaudando más, y a la falta de financiación que sufre Andalucía.

Con respecto a los incremento procedentes de los ingresos tributarios, se cifran en 23.397 millones. Destaca el incremento previsto para el ITP-AJD, un 33,4%, debido al buen comportamiento del mercado inmobiliario. Por su parte, la previsión de ingresos por transferencias finalistas y dependencia aumentan un 4,8% hasta llegar a los 1.984 millones, mientras que los fondos europeos estructurales serán de 3.204 millones y los ingresos del MRR quedan de manera prácticamente residual, 5,8 millones de euros, debido a que están ya todos prácticamente en ejecución.