Dentro del incendio de Cerro Muriano: luchando contra el fuego con impotencia al ver arder la Sierra

Rubén Flores es cordobés y desde hace cinco campañas trabaja como bombero forestal en el dispositivo de lucha contra incendios del Infoca, en distintos puntos de Andalucía. Ahora, lleva cuatro jornadas en uno de los retenes que operan para controlar el incendio declarado el pasado viernes en el paraje de Cerro Muriano, en el término municipal de Obejo (Córdoba). Cuatro jornadas combatiendo el fuego trazando líneas de defensa desde la medianoche hasta bien avanzada la mañana del día siguiente. Una tarea que, dice, realiza con un pellizco al ver que la que se está quemando es la Sierra que siempre ha tenido presente.

Este bombero explica a Cordópolis que el mismo día en que se declaró el incendio en Cerro Muriano fue llamado para trabajar allí. Se incorporó a las tareas en la medianoche del viernes, con el retén de Adamuz, y desde entonces en cada jornada ha trabajado todas las noches hasta media mañana avanzada del día siguiente. El fuego, considerado ya un gran incendio, es el de mayor envergadura que este bombero ha visto en Córdoba en sus años de trayectoria. “Ver un incendio de esas características en tu lugar residencia... Te da un poco de impotencia”, dice.

La tarea que Flores ha llevado a cabo cada día forma parte del engranaje de profesionales que ha estado sobre el incendio en estos días, más de un centenar y llegando a 150 en algunos momentos. Junto a su retén, la labor que han realizado se basa en perimetrar el lugar del incendio. Y lo hacen trazando líneas de defensa “para evitar que haya posibles reproducciones que afecten a nuevas zonas” de terreno que no ha alcanzado el fuego.

Para ello, “mediante herramientas manuales y maquinaria ligera como desbrozadoras y motosierras”, abren una superficie entre la zona quemada y la zona sin quemar. “Se deja el suelo mineral”, es decir, sin rastro de vegetación para que no haya combustible donde el fuego pueda prender y ampliar el incendio. “Lo que se consigue hacer una franja donde no haya vegetación, se deja sin combustible” al fuego para evitar reproducciones del mismo en zonas no afectadas por el incendio.

Trabajos de noche, menos temperatura y viento

Además, estos trabajos se han ejecutado sobre todo por la noche. Es el momento en el que los medios aéreos no pueden funcionar y, además, con temperaturas más bajas que de día y un menor viento en estas jornadas en esas horas, los bomberos forestales han podido avanzar en su trabajo con mejores condiciones.

“Este ha sido uno de los fuegos más grandes que he visto en Córdoba”, reitera el joven, que cada año va por distintas zonas de Andalucía a luchar contra los incendios. Tras cuatro jornadas de trabajo y a punto de iniciar una quinta noche de tarea, Flores confía en que toda esa labor dé sus frutos.

“Todo el personal del Infoca hacemos un gran esfuerzo”, destaca sobre “días de trabajo físico intenso, continuado y muy exigente”. Un trabajo que, dice necesita “una formación continuada durante todo el año para saber enfrentarse a estos incendios”, y por lo que los bomberos forestales siempre han pedido la estabilización de sus puestos de trabajo.

Ahora, en Cerro Muriano, ese trabajo se realiza sobre todo lo que está en sus manos pero, distingue, hay cuestiones sobre las que no pueden operar. En este caso, que el incendio se reproduzca en el campo de tiro de la base militar, un espacio lleno de proyectiles donde los bomberos no pueden entrar a enfrentarse al fuego. Y ahí, como estiman desde la dirección del Infoca en Córdoba, el fuego seguirá reproduciéndose y evolucionando libremente durante días.

Mientras, los retenes de bomberos forestales sobre el terreno como el de Rubén y sus compañeros, seguirán trabajando en trazar líneas de defensas, en hacer que el espacio que tenga el fuego para crecer sea el mínimo posible, hasta poder estabilizar y controlar el incendio que asola estos días la Sierra que siempre ha visto.