Ibrahima vuelve a casa tras ser operado en Córdoba de una cardiopatía

En estos días de Navidad, hay un pequeño que ha vuelto a casa, pero desde Córdoba a su Guinea Conarkry natal, después de haber superado una cardiopatía de la que ha sido intervenido en el Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa.

Gracias a la Fundación Tierra de Hombres y al Reina Sofía, Ibrahima, de 10 años, ha sido operado en el centro hospitalario cordobés de la cardiopatía congénita que padecía.

La propia fundación ha difundido en sus redes sociales la historia de este pequeño y ha agradecido “la labor altruista de incalculable valor que realiza el equipo médico participante en nuestro programa Viaje hacia la Vida”, mediante el que niños como Ibrahima son tratados en Córdoba.

Asimismo, esta labora solidaria es posible gracias a las personas que acogen en sus casas a los menores durante su estancia en Córdoba en el preoperatorio y postoperatorio, hasta su total recuperación para marcharse de vuelta a casa. En este caso, Vicente y María Jesús han sido la familia de acogida de Ibrahima que, junto a la portavoz de Tierra de Hombres en Córdoba, Cristina Camacho, han acompañado y despedido al pequeño en el aeropuerto de Sevilla para iniciar su viaje de vuelta a casa.

Fundación Tierra de Hombres ha acompañado a Ibrahima durante este tiempo en Córdoba, en el que ha aprendido a hablar español y ha ido, por ejemplo, al estadio de fútbol a ver jugar al Córdoba CF. Esta labor es posible también con “el apoyo de diferentes personas e instituciones”, como el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba.

“Vuelve a casa recuperado de la cardiopatía congénita que padecía (...) Millones de gracias a los que nos apoyáis y hacéis posible este viaje”, ha agradecido la Fundación Tierra de Hombres sobre la historia con final feliz de Ibrahima. “Nunca te olvodaremos”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!