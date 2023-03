Hosteleros de Córdoba insisten en la falta de camareros cualificados de cara a la temporada alta

La patronal Horeca Córdoba ha vuelto a avisar de la falta de personal, sobre todo del cualificado, para hacer frente a una temporada alta que está a pocos días de su inicio.

La asociación empresarial considera, tras varias semanas, que el turismo está empezando a remontar a un ritmo muy grande y que en los negocios del sector no hay personal para hacer frente a una demanda de trabajo muy elevada, por primera vez, desde antes de la pandemia.

Tras haber preguntado a varios asociados, la asociación ha propuesto la creación de un cuaderno receptor de currículum donde poder recibirlos y poder derivarlo a los asociados, necesitados de mano de obra.

Según su presidente, Miguel Ángel Morales, esta propuesta se hace a raíz de la cantidad tan elevada de demanda que hacía tiempo no se veía en la provincia, además de las situaciones que se dan entre los entrevistados y el empresario.

La idea es, añade Morales, que haya una base de datos de empleados donde los empresarios puedan acudir y acercar la demanda de trabajo al sector, cumplimentando un simple documento de protección de datos, tal y como obliga la ley.

Todo aquel interesado en trabajar en alguno de los establecimientos del sector solo tiene que enviar su curriculum y junto con autorización expresa para que sus datos puedan cederse a los asociados y empresas interesadas al correo de la asociación, horecacordoba2022@gmail.com.

