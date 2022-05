Horeca da buena nota al puente de 1 de mayo por el incremento de visitas

La asociación empresarial Horeca Córdoba ha dado a este puente de 1 de mayo una buena nota a nivel turístico por el incremento de visitas durante este fin de semana, que se ha traducido en una alta ocupación hotelera. Mientras que ha identificado como punto negativo que “los costes siguen subiendo y parece no tener fin”.

Fiel reflejo de lo dicho se ha visto en las calles llenas y abarrotadas, tanto en los negocios hosteleros como en las celebraciones familiares que estos días son lo habitual, según una nota de esta asociación.

Horeca Córdoba ha puesto de manifiesto que ha habido mucha reserva de mesas, algunas de última hora, y que el tiempo ha acompañado para que todo se desarrollara con absoluta normalidad y tranquilidad, a pesar de haberse iniciado la primera tarde con lluvia y granizo.

La asociación ha felicitado a todas las cruces participantes en esta edición del concurso, muy especialmente, a las ganadoras.

La patronal también ha aludido a la desconvocatoria de la huelga de los trabajadores de los museos municipales para este lunes y martes para celebrar que la negociación avance entre Ayuntamiento y Comité de huelga.

Horeca Córdoba ha reclamado poner “punto y final a una subida que no hace otra cosa que agravar la situación de muchos negocios mermados por el cierre de la pandemia”.

