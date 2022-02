La guerra en Ucrania dispara el precio del oro y la plata, y siembra la incertidumbre en la joyería

El Parque Joyero de Córdoba procesa el 60% del oro con el que se comercializa en España. En estas instalaciones, según datos del propio Parque Joyero, se transforman al año unos 600 kilos de oro. Para comparar las dimensiones del sector cordobés, España tiene 281 toneladas de oro en reservas estratégicas. En total, se calcula que solo en oro se mueven en Córdoba unos 27 millones de euros.

La joyería es un sector vital para la economía cordobesa, que genera miles de empleos, muchos de ellos de pequeñas y medianas empresas. La guerra en Ucrania ha desestabilizado los mercados y los metales preciosos como el oro y la plata se han convertido en lugares refugio para los inversores. Eso ha provocado una escalada de precios que ha desatado la incertidumbre en el sector cordobés, según reconocen fuentes de la joyería cordobesa.

Justo el día en el que Rusia invadió Ucrania el precio del oro y la plata, un material esencial para la joyería cordobesa, alcanzó su máximo histórico. El kilo de oro alcanzó los 56.460 euros. El 27 de julio de 2020, cuando se alcanzó el anterior pico, el oro cotizó a 55.150 euros el kilo. El caso de la plata y su comportamiento ha sido similar.

Al igual que ha ocurrido con las bolsas, que se desplomaron el jueves, el precio del oro ha vuelto a bajar. Pero sigue estando alto. Así, el viernes el mercado se cerraba con el kilo de oro a 53.460 euros. Una semana antes se pagaba a 50.773 euros, una cifra que, no obstante, ya era alta.

Fuentes del sector han mostrado su incertidumbre aunque quieren transmitir calma. La joyería cordobesa estaba viviendo un buen inicio del año 2022. Los pedidos internacionales y nacionales se habían retomado a un buen ritmo. Además, en Córdoba se suele trabajar con piezas de oro y plata más pequeñas, lo que hace que su exposición a las oscilaciones de precios sea algo menor. Pero no obstante existe inquietud en el sector, ya que la materia prima ha disparado su precio, los márgenes se estrechan y se teme que el sector pueda acabar contrayéndose.

La joyería, junto al cobre y al aceite de oliva, es uno de los grandes sectores que sostienen las exportaciones en la provincia de Córdoba. El precio del oro puede llevar a una ralentización de este sector, que ya padeció una enorme crisis en el año 2008. Entonces había unos 6.000 joyeros en Córdoba, de los que tan solo han sobrevivido unos 1.000.

