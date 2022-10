La Guardia Civil de Córdoba celebra el día de su patrona con el reto de aumentar la presencia de la mujer

Un año más, la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha celebrado este 12 de octubre el Día del Pilar, la patrona del Cuerpo, en un acto que ha recordado al que tuvo lugar este mismo día pero en 2019, un año antes de que irrumpiera la pandemia. En 2020, la Guardia Civil celebró un acto simbólico y el pasado año, Córdoba fue la sede nacional de este efeméride.

Ante un patio de armas repleto de público, la Guardia Civil y autoridades han impuesto varias cruces de San Hermenegildo y medallas al mérito que han recaído en miembros del Cuerpo y de la sociedad civil. La finalidad de estas distinciones es recompensar la entrega y la dedicación a la Guardia Civil. Entre los reconocidos están los equipos encargados de las labores de protección de avifauna, especialmente aquellos que han abordado al mortandad de aves en tendidos eléctricos, al equipo que rescató a una persona de avanzada edad en las inundaciones de Villa del Río en 2019 y a los agentes de la Guardia Civil que realizaron el mejor servicio humanitario al conseguir que una persona, enferma mental y armada, depusiera de su actitud ya que, además, se encontraba junto a sus padres.

Tras la imposición de las condecoraciones ha tomado la palabra el teniente coronel de la Comandancia, Juan Carretero, quien ha tenido palabras para Pedro Alfonso Casado, Jefe de la Unidad Especial de Intervención que falleció el pasado mes de julio en un acto de servicio en Valladolid.

La Guardia Civil celebra desde 1913 todos los 12 de octubre el Día de su Patrona, una efeméride que “constituye una oportunidad para resaltar los valores” de la institución. De nuevo, Carretero ha señalado que Córdoba “es una de las provincias más seguras de España”. No obstante, para garantizar aún más la seguridad, la Comandancia ha consolidado su estructura con una Jefatura de Operaciones, otra de Investigación y una última de Personal y Apoyo.

Entre las prioridades del Cuerpo, ha apuntado el teniente coronel, están “la modernización, la generación de valor público y la contribución frente al reto demográfico” y una mayor presencia de las mujeres.

Seguidamente, Carretero ha enumerado los planes de colaboración que la Guardia Civil mantiene con entidades como ayuntamientos, Gobierno, Junta de Andalucía o la Universidad de Córdoba para, “entre todos, construir una sociedad cordobesa más segura”. Mención especial para la futura base logística que, “junto al desarrollo industrial, de servicios o de red de carreteras, también traerá implicaciones para la seguridad ciudadana y vial sobre” las que ya está trabajando la Benemérita.

Carretero ha enumerado en su discurso algunos de los hitos del último año, como el sistema de cita previa telemática con buena acogida e implantación en las intervenciones de armas y, desde julio, el de cita previa en los Puestos Principales de Priego de Córdoba, Puente Genil, Baena, Montilla y Palma del Río con el que los ciudadanos pueden programar los trámites y denuncias no urgentes que deban realizar con la Guardia Civil.

Además, la Guardia Civil se ha dotado de más de 100 tablets con las que las patrullas pueden consultar múltiples aplicaciones del Cuerpo y del Ministerio del Interior con total inmediatez, presentado con ello y servicio más eficaz. Asimismo, los agentes han recibido 13 nuevos vehículos y un dron que se usa para la seguridad ciudadana.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha destacado la “cercanía” de la Guardia Civil lo que le ha permitido “ser una de las instituciones mejor valorada de España. ”Estáis donde siempre se os necesita, sin reparar en las consecuencias personales que pueda conllevar incluso, algunas veces, para vuestra vida“.

Es en el ámbito rural donde la Guardia Civil “más asegura la tranquilidad; en los entornos menos poblados y donde hay una preocupación muy diversa: desde el medio ambiente hasta los robos en el campo, la protección de la riqueza cinegética, la lucha contra la violencia de género, las estafas por internet, la seguridad vial, el acoso escolar o la seguridad a nuestros mayores”.

Al igual que Carretero, Valenzuela ha enfatizado el papel tan necesario de la Guardia Civil para luchar en el reto demográfico y en aumentar la presencia de la mujer. “En estos 12 meses hemos dado el paso para pensar la Guardia Civil en femenino y la realidad está cada vez más próxima”. La incorporación de la mujer al Cuerpo se consiguió hace 34 años y, desde entonces, “la institución es más moderna y más abierta”, ha asegurado.

Pero aún queda mucho por hacer, por lo que Valenzuela ha emplazado a “seguir apostando con acciones positivas para adecuar esta presencia femenina a la sociedad a la que sirve”.

En su discurso, el teniente coronel ha explicado que la Comandancia de Córdoba ha recibido “refuerzos en recursos humanos que, aunque nunca son suficientes, especialmente en lo que respecta al personal femenino, cumplen con las prioridades de la Dirección de la institución”. Así, ha comentado que, desde 2018, Córdoba cuenta con 60 guardias civiles más.

Asimismo, la subdelegada ha apuntado que, desde 2018, el Gobierno “ha intentado revertir el proceso de reducción de plantilla producido en años anteriores”. La provincia de Córdoba cuenta con 1.234 efectivos y España roza el máximo histórico de agentes, que se situaba en 2011, siendo al cifra actual un total de 154.500 guardias civiles y policías nacionales. A pesar de ellos, Valenzuela ha apelado a seguir aumentado la plantilla en los próximos años.

Tras sendos discursos, la subdelegada ha dado paso al desfile que ha cerrado el acto.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles no asiste al acto

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) no ha asistido al acto de celebración realizado por la Comandancia de Córdoba. El secretario provincial de AUGC, Gustavo Pérez, dirigió una carta a Carretero comunicándole que declinaba la invitación “porque la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior no están atendiendo las demandas de esta asociación profesional para mejorar las condiciones laborales de los guardias civiles, referidas a materias tan relevantes como el cumplimiento íntegro del acuerdo para la equiparación salarial, establecimiento de turnos de trabajo y jornada laboral digna, aumento de las cuantías económicas para los servicios operativos en horarios nocturnos y días festivos, reparto justo de la productividad, creación y dotación de catálogo propio para las unidades no reguladas, reconocimiento efectivo del derecho de representación, reorganización del despliegue territorial y funcional, incremento de plantilla y catálogo en la provincia de Córdoba, dotación de vehículos y medios adecuados, mejora de las dependencias oficiales, y otras cuestiones”.

La asocación profesional ha denunciado que “órdoba es, desde hace muchos años, la provincia andaluza con menos guardias civiles, lo cual perjudica a la seguridad ciudadana y a los agentes, que no pueden desempeñar sus cometidos adecuadamente y con las necesarias garantías de seguridad, trabajando con vehículos insuficientes, envejecidos y deteriorados, en instalaciones muy antiguas y precarias, sin medios policiales adecuados”.