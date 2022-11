El Gobierno encargará otro contrato para dibujar más alternativas al desdoble de la N-432 a Granada

“La Dirección General de Carreteras está tramitando una modificación del contrato”. El Gobierno central reconoce, a preguntas del diputado del PP Andrés Lorite, que está trabajando en un nuevo expediente para resolver definitivamente por dónde irá la futura conversión en autovía del actual tramo que une Córdoba con Granada a través de la carretera N-432.

El diputado del PP ha registrado una pregunta sobre el motivo por el que el Gobierno no ha previsto euro alguno para el proyecto de conversión en autovía de este tramo de la N-432 en los Presupuestos Generales del Estado. La respuesta del Gobierno señala que hay un informe del Ministerio de Transición Ecológica que provoca que haya que volver a plantear alternativas.

El proyecto de conversión en autovía de la N-432 entre Badajoz y Granada se anunció por vez primera en 2005. Entonces se iniciaron los trámites y hasta se ejecutaron tres estudios informativos. Pero estalló la crisis inmobiliaria de 2008 y la de deuda pública de 2012, que paralizó las iniciativas. Los estudios informativos caducaron y se reiniciaron ya en el año 2019. Desde entonces, van coleando.

Hasta el momento lo único claro es que el tramo entre Espiel y Córdoba no podrá ser autovía. Como mucho se desdoblará la actual carretera N-432, ya que el impacto ambiental de un nuevo trazado en Sierra Morena sería muy importante. Entre Espiel y Badajoz existe ya una decisión tomada tras un primer estudio informativo, y el Ejecutivo está a la espera de licitar la redacción de un anteproyecto de obra.

Pero poco o nada se sabía del tramo entre Córdoba y Granada, uno de los que más accidentes concentra, especialmente en la zona de la Cuesta del Lobatón. El 11 de marzo de 2019, el Gobierno asegura que se remitió al Ministerio para la Transición Ecológica el documento inicial del Estudio Informativo de la autovía A-81 en su tramo Córdoba – Pinos Puente con objeto de que este departamento formulara el documento de alcance del nuevo estudio de impacto ambiental a redactar, “con base en lo recogido en el artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental”. El informe llegó en septiembre de 2019. El documento, que no se ha hecho público, es el que ha provocado que se tenga que reformular el estudio informativo, ya que lo que trasciende de la respuesta del Gobierno es que todas las alternativas de trazado propuestas han sido rechazadas.

La A-81 sí que es una realidad entre Granada y Pinos Puente, donde se ha construido sobre la propia vega granadina. Desde Pinos Puente hasta Córdoba, atravesando parte de la provincia de Jaén por Alcaudete y Alcalá La Real, se sigue usando la antigua carretera N-432, una de las nacionales con más siniestralidad de toda Andalucía.

