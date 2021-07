Las exhumaciones de represaliados en los cementerios de Córdoba comenzarán a final de año

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha avanzado este miércoles en comisión parlamentaria que la administración autonómica tiene previsto firmar en octubre el convenio para la exhumación de las fosas de los cementerios de San Rafael y La Salud de Córdoba y a finales de año "estaremos exhumando en los mismos".

Del Pozo se ha referido así a los trabajos pendientes en las fosas de los cementerios cordobeses en los que se busca a más de 4.000 represaliados de la guerra civil y el franquismo. En diciembre de 2020, las cuatro administraciones -Gobierno, Junta, Diputación y Ayuntamiento de Córdoba-, sellaron un primer protocolo para actuar en la exhumación de estas fosas y se creó una comisión técnica para plasmar ahora en un convenio la intervención de cada administración y el desarrollo de los trabajo.

La Junta, por boca de la consejera, señala ahora que ese convenio se firmará en octubre y no será hasta final de año cuando comiencen los trabajos de exhumación, un año después de la firma del primer protocolo. El objetivo final es el de recuperar los restos de las más de 4.000 víctimas que hay enterradas en las fosas de los cementerios cordobeses, personas de Córdoba y otras 34 provincias, y de hasta 15 nacionalidades, según los estudios que sobre ello se han hecho en estos años.

En el balance que la consejera ha realizado en comisión parlamentaria, ha añadido que, asimismo, "se podrán llevar a cargo más exhumaciones con cargo a la convocatoria de subvenciones que se llevará a cabo este año y que se centrará exclusivamente en localizar y exhumar".

De otro lado, la responsable de la Junta ha informado de que a julio de 2021 se ha ejecutado el 43% de los presupuestos de Memoria Histórica y Democrática, toda vez que ha añadido que "la hoja de ruta se va cumpliendo" y que "es un buen dato", ya que "en otros años ni siquiera se alcanzaba esta porcentaje en la ejecución anual del presupuesto". Además, ha indicado que desde que llegaron al Gobierno "llevan 890 cuerpos exhumados y más de 914 muestras identificándose en Granada".

Durante su intervención, Del Pozo ha destacado que "concordia es la actitud con la que enfrentamos la memoria desde la Junta" y que a la política española "le sobra enfrentamiento y división". Además, ha felicitado al nuevo ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, Félix Bolaños, y le ha transmitido que desde Andalucía "siempre encontrará colaboración en la búsqueda de la concordia entre los españoles y también disconformidad cuando se planteen posturas sectarias o divisiones ya superadas".

Del Pozo ha subrayado su "firme compromiso" de localizar, exhumar e identificar todos los restos para que sus seres queridos puedan darle una sepultura digna.

Sobre el desarrollo de la ley, la consejera ha recordado que el año pasado se aprobó el comité técnico sobre símbolos contrarios a la memoria democrática, y ha añadido que en relación a investigaciones de indagación y localización de fosas 2020-2021, en 2020 se han llevado a cabo diversos actuaciones "en Córdoba, en los cementerios de la Salud y San Rafael; en Cádiz, en el antiguo cementerio de la ciudad; y en Málaga, en Villanueva de la Concepción".

Además, ha indicado que en 2021 se realizarán convenios con las universidades públicas para "llevar a cabo trabajos de investigación, estudios de viabilidad de las posibles exhumaciones, memoria económica sobre las mismas e incluso actividades de exhumación", que se financiarán "con los recursos para Andalucía en el marco del plan cuatrienal del Ministerio de Presidencia".

En relación a exhumaciones y estudios antropológicos, Del Pozo ha destacado que la medida más importante "es el contrato de exhumaciones", y con el "queremos que la labores de exhumación estén definidas por unidad de acción, planificación a medio plazo, acción continuada y evolución presupuestaria plurianual". "Cuenta con algo más de medio millón de euros y dicho contrato se extenderá entre 2021 y 2024".

La consejera ha afirmado que, por supuesto, "continúan los trabajos" en Pico Reja, en el cementerio de San Fernando en Sevilla, donde "se han exhumado ya más de 3.000 cuerpos, de los que unos 520 presentan signos de violencia, posiblemente víctimas de la represión". Y ha añadido que en el último trimestre de este año estarán exhumando en Cala, en Huelva, y en Víznar, en Granada, una exhumaciones estas últimas para las que el Gobierno central "ha dado 28.000 euros y que nosotros aportaremos de los fondos del Estado en torno a 150.000 euros".

Por último, ha señalado que en 2020 "se han realizado trabajos de identificación genética con resultado negativo en Adamuz, en Gudalcanal, Huelva, Cártama, Pinos Genil, Benacazón, Salteras, Alcalá del Río y Benamahoma, y están en proceso Álora, donde se están analizando muestras de 31 familiares aún sin resultado, e Hinojos, donde se analizan muestras de once familiares. Además, en Higuera de la Sierra, donde tuvimos un positivo, se analizan muestras de 16 familiares y se cruzan con los resultados de ADN de 17 víctimas; en Pico Reja se analizan en este momento muestras de 56 familiares y 287 restos de víctimas, y en San Fernando, de 20 familiares y 106 restos de víctimas".

Por último, ha defendido que "cuentan con el Consejo de Memoria, al que reunimos constantemente, prácticamente de manera trimestral".

El socialista Francisco Javier Fernández ha apuntado que los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición "no son los que mueven la política de memoria en este gobierno", y ha reprochado a Del Pozo que "hable de consuelo cuando se trata de justicia y reparación". Ha afirmado que "su política la está desarrollando gracias al Gobierno central".

"Vox le está marcando el camino", ha lamentado, para añadir que "si hubiera hecho el desarrollo normativo del artículo 32 de la ley se hubiera ahorrado problemas en Aguilar de la Frontera, en Córdoba o en Sevilla, pero no, quiso hacer un comité que hoy mismo desautoriza cuando el Comisionado de la Concordia le remite una carta al Ayuntamiento de Cádiz al margen de este comité, que es el que tiene la competencias para decidir si una placa es contraria o no a la memoria".

La portavoz adjunta del grupo Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, ha afirmado que existe "una agujero" dentro de la gestión de la consejera y que durante su intervención "no se contempla la realidad". "Dijo que centraría sus políticas en las exhumaciones, y hasta ahora nada nuevo bajo el sol, ni siquiera en la exhumaciones", ha manifestado, para añadir que "lo único que se financia con dinero de la Junta es la exhumación de pico Reja y por vergüenza torera porque el resto de administraciones están aportando dinero" y que en todas la demás exhumaciones abiertas "se están buscando la vida para poder sostenerlas".

"Las exhumaciones salen a la luz gracias a voluntad de familiares, asociaciones de memoria, e instituciones que ponen fondos", ha añadido Naranjo, que ha lamentado "dos años largos de paralización de las políticas públicas de memoria en Andalucía", ya que "ni siquiera en las exhumaciones han hecho lo que habían dicho". Ha añadido que "de haber hecho sus tareas le hubiera dado tiempo a desarrollar el marco normativo de la ley de memoria", que "ha paralizado cualquier investigación con fondos públicos en Andalucía" y que "se ríe de las asociaciones memorialistas".

Por su parte, desde Vox, Benito Morillo ha afirmado que "en el afán de la izquierda de manipular el pasado y el futuro, se le olvida hablar del presente", un presente "en el que me dirigiría a hablar de los problemas que tienen los españoles hoy en día: los ERTE, la factura de la luz, los autónomos y su grave situación, la hostelería, y en el que no se habla de la política de natalidad, de la ley habilitante que eliminará fulminante los derechos de los españoles, de la libertad de prensa o de esa nueva ley de memoria histórica del Gobierno central en que todo esto que estoy diciendo hoy puede ser significativo de delito".

Javier Pareja de Cs ha subrayado que "se está cumpliendo lo que se dijo desde el principio" y que se está haciendo "priorizando las exhumaciones por encima de todo", para calificar de "brillante" la actuación de la Junta en este asunto. Mientras, el popular Adolfo Molina ha subrayado también que "nunca se han salido del guion". "Haga lo que haga no van a cambiar el discurso, aunque hubiera pilotado el helicóptero que sacó a Franco del Valle de los Caídos".

Por último, y en respuesta a las críticas de Adelante y PSOE, Del Pozo ha asegurado que "tiene la conciencia muy tranquila" y que desde que llegaron al Gobierno "llevan 890 cuerpos exhumados, ni en todos los años atrás, y más de 914 muestras identificándose en Granada". "Nuestro concepto de la memoria es que no se puede hacer justicia sin dar sepultura y acabar con todas las fosas", ha concluido.

