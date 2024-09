Un estudio analiza los errores de traducción frecuentes en páginas webs en el sector de la joyería

Un trabajo realizado por la Universidad de Córdoba (UCO) analiza los errores de traducción frecuentes en páginas webs en el sector de la joyería y advierte de los problemas que una mala traducción puede acarrear para la estrategia de internacionalización de las empresas, tras estudiar las páginas web de ocho empresas de joyería ubicadas en el Parque Joyero de Córdoba.

Dicho estudio, publicado en la revista Estudios de Lingüística Universidad de Alicante (ELUA), apunta a errores que pueden tanto dificultar la internacionalización de las empresas de joyería, como afectar a su imagen de marca, y que podrían solucionarse combinando una mayor inversión en traducción con una mejor formación y especialización.

“Con la llegada del comercio en línea o 'e-commerce' y el desarrollo de las plataformas virtuales, el sector de la joyería demanda una comunicación eficiente en diferentes idiomas”, explica en una nota Manuel Gómez Campos, investigador del grupo HUM-1108 Traducción y Discurso Especializado de la Universidad de Córdoba y autor del estudio.

Por eso, el proceso de traducción debe tener en cuenta tanto la terminología especializada y la diversidad cultural como las diferencias lingüísticas, sobre todo porque internet ha eliminado las barreras geográficas facilitando el acceso a productos de diferentes países. “La adaptación cuidadosa a las distintas culturas y mercados mejora la experiencia del usuario y fortalece la conexión con los clientes”, añade Gómez Campos.

Al respecto, el estudio analizó tanto errores de traducción (aspectos gramaticales, ortográficos, de sintaxis y léxico), como de localización (uso de traducciones literales, expresiones idiomáticas y la adaptación del contenido a las normas sociales del mercado al que se pretende llegar) encontrando, por ejemplo, que en ocasiones las palabras alianza o sortija, no eran traducidas correctamente o, simplemente, no se traducían, o que las webs no incluían el prefijo de los número de teléfonos para poder realizar llamadas desde otros países. Además, hay webs con fragmentos sin traducir o no se localiza todo el contenido de la web.

Dado que errores de esos tipos pueden generar confusión y malentendidos y generar desconfianza entre quienes vayan a comprar, la investigación ofrece seis aspectos que pueden ayudar a la internacionalización del sector joyero. Aspectos que van desde mejorar la legibilidad y comprensión, usar un lenguaje apropiado o tener en cuenta aspectos culturales, hasta cuidar los elementos no verbales (imágenes y vídeos) y mejorar la presencia en buscadores.

“Este análisis de errores frecuentes en el sector joyero manifiesta la escasa variedad de opciones de lenguas de las webs, al solo ofrecer la lengua inglesa, y proporciona una base sólida para futuras investigaciones y mejoras en los procesos de traducción y localización”, explica Gómez Campos.