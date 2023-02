El docente cordobés multipremiado por lograr que sus alumnos fabriquen inventos e ideas

Un docente que invita a aprender la ciencia haciéndola y que va coleccionando premios por ello. Ese es el caso de Antonio Marcos Naz, profesor del IES Gran Capitán de Córdoba, y que en los últimos días ha sumado su segundo premio Antonio Domínguez Ortiz, que concede la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a investigaciones, experiencias y materiales educativos dirigidos a la innovación.

Naz ha sido el único docente cordobés premiado este año, repitiendo el hito que ya logró en 2019, cuando era profesor del Instituto Martín Rivero de Ronda, Málaga. En esta ocasión, la Junta ha premiado su trabajo Investigación avanzada, un proyecto destinado a alumnos de segundo de Bachillerato que anima a fabricar inventos e ideas en clase.

Un proyecto que ya está implantado en varios centros educativos cordobeses y que ha conseguido más de 20 premios de investigación escolar tanto de ciencias experimentales, sociales y humanidades. Se trata, según explica el propio Naz por correo a este periódico, de una materia en la que la ciencia se aprende haciéndola y cuyas ideas de investigación surgen de los propios estudiantes.

Naz reconoce su pasión por la educación basada en la investigación como metodología educativa. Y le ha dado resultados. En su carrera colecciona premios por su labor por parte de la Fundación Endesa, Fundación BBVA, Fundación COTEC, Premio Nobel del agua y e incluso la Bandera de Andalucía de la provincia de Málaga, donde ha desarrollado gran parte de su carrera.

Una carrera en la que ha participado en múltiples eventos autonómicos y nacionales relacionados la capacidad de los alumnos de generar ideas innovadoras o inventos genuinos. “Lamentablemente, tengo que decir que siendo cordobés y habiendo trabajado en Málaga, apenas he visto ejemplos de centros cordobeses que hayan conseguido premios o sean referentes en Andalucía y España”, señala este docente, que afirma que ha vuelto a Córdoba con la intención de lograr que la ciudad aparezca en el circuito de concursos sobre investigación escolar.

Precisamente, este proyecto galardonado por la Junta ha conseguido decenas de premios por parte de los estudiantes, y ya se ha puesto en marcha en centros andaluces y cordobeses. Además, forma parte de un proyecto mucho mayor de innovación educativa aprobado por la Junta, para crear un itinerario de investigación real para estudiantes de centros andaluces en colaboración con la universidad y otras entidades privadas.

Así, el IES Gran Capitán se ha sumado a la primera red de centros con itinerario de investigación escolar con la materia por la que ha recibido el premio, y que, a partir de abril, podrá exportarse a otros centros cordobeses y andaluces, que así lo deseen.

