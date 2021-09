Diez meses de espera tras Endesa y una queja al Defensor para poder tener luz en unas casas rurales

.

El Ayuntamiento de Palenciana, con el objetivo de promocionar el turismo y las pernoctas en el municipio, ha llevado a cabo una reforma total de cinco viviendas turísticas. Esta reforma conlleva el cambio de toda la instalación eléctrica, así como de los electrodomésticos, lo cual supone la ampliación de potencia y nuevos contratos de suministro eléctrico. La solicitud para ello se cursó a Endesa en noviembre de 2020 y, a día de hoy, diez meses después, el Consistorio no ha obtenido respuesta, no hay suministro eléctrico y esto ha motivado que eleve una queja al Defensor del Pueblo Andaluz.

Gonzalo Ariza, alcalde de Palenciana, relata el periplo que está sufriendo para disponer de dos nuevas contrataciones “en unos meses que estamos viendo cómo las grandes compañías se están beneficiando de un sistema eléctrico injusto y abusivo, hoy tengo que denunciar la dejadez de Endesa para con sus clientes". Y es que Palenciana lleva esperando el alta de dos suministros nuevos más de diez meses, con el objetivo de poner en servicio los nuevos apartamentos rurales en el entorno de la piscina del municipio.

"Diez meses en los que ha desaparecido nuestro gestor, no nos sustituyen a esta persona de contacto, no nos dan soluciones y tampoco nos atienden en persona”, se queja sobre la compañía eléctrica. Y es que el edil palencianero, desesperado por los silencios de la compañía, se personó en las oficinas de Endesa en Córdoba y cuenta cuál fue su sorpresa cuando le respondieron que nadie le atendería, sin poder pasar la valla de entrada del recinto. "Me sentí como se sienten los 46 millones de españoles: engañado y humillado, sin poder, ni tan siquiera, recibirte en las oficinas”.

Según cuenta el alcalde, tuvo que rellenar en un folio en blanco, proporcionado por el guarda jurado de la entrada, la reclamación de estos dos suministros. "Estaría feliz si aquello hubiese servido de algo, pero tampoco responden a las reclamaciones. Es por ello que he decidido trasladar el asunto al Defensor del Pueblo Andaluz porque el trato transmitido por esta empresa es denigrante y la falta de resolución de problemas inexistente”.

Desde el propio Ayuntamiento indican que “llamamos al teléfono que tiene todo el mundo para hacer gestiones con esta empresa y nunca nos dan solución, así como nadie sabe cuál es el problema. Nunca nos pasan con un técnico y después de cada llamada tienen 5 días para contestar y vuelta a empezar”.

Pérdidas por no tener luz

El Ayuntamiento de Palenciana calcula que ha perdido alrededor de 6.000 euros directos en lo que supondría el alquiler de estos apartamentos y, asimismo, señalan que de forma indirecta los comercios y establecimientos del municipio han dejado de percibir todo lo que estas personas consumirían si se alojaran en el municipio, con pérdidas indirectas en el comercio y la hostelería del municipio que "supera con creces los 10.000 euros".

“No es solo la pérdida económica, sino también la oportunidad de promocionar nuestro municipio turísticamente y poner en valor una importante inversión necesaria para el desarrollo de Palenciana, la cual ofrece una oportunidad inmejorable para poder pernoctar”, señala Gema Cabello, delegada de Turismo.

Así, se ha dado traslado de esta queja al Defensor del Pueblo Andaluz porque, según el alcalde, “ya no tenemos más medios, no sabemos qué más hacer ni con quien contactar. Sentimos impotencia porque nadie nos atiende. Es increíble que este tipo de empresas generen millones en ganancias, sigan subiendo el precio de la luz y no atiendan los nuevos suministros, dejando a la población desatendida en sus quejas y sin poder reclamar”.