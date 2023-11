Denuncian la vulneración de la normativa en el procedimiento y el contenido del Plan Director de la Mezquita

La Plataforma Ciudadana por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos ha denunciado públicamente que el Plan Director elaborado por el Cabildo para el monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, incumple la normativa tanto en el procedimiento como en su contenido.

El portavoz de la plataforma, Miguel Santiago, ha expuesto que la Unesco recomienda que el Plan Director de un monumento sea participado por la sociedad, colectivos y otros agentes, que además tienen un periodo de exposición pública y alegaciones obligado por normativa, para hacer llegar sus aportaciones al documento. En el caso del Plan Director de la Mezquita, la Plataforma presentó sus alegaciones y hasta en tres ocasiones se han dirigido después a la Junta de Andalucía para obtener respuesta: “No la hemos recibido ninguna contestación”. “Se ha vulnerado el procedimiento y lo hemos denunciado ante el Defensor del Pueblo Andaluz”.

Asimismo, el Plan Director de la Mezquita Catedral tampoco ha sido informado al Ministerio de Cultura, denuncia la plataforma., que en comunicación con este organismo ha constatado que “no han tenido conocimiento por parte del Cabildo” del documento que debe regir el monumento. “No se han enviado informes ni al Ministerio de Cultura ni a la Unesco”, asegura Santiago.

Aparte del procedimiento, desde la Plataforma de la Mezquita también han denunciado los contenidos del Plan Director que, según exponen, vulneran la normativa. Sobre ello, Miguel Santiago indica que el documento estipula “un Consejo de Fábrica, supuestamente un órgano de gestión formado solo por el obispo y canónigos. Esto vulnera las recomendaciones de la Unesco, que prevé un órgano participado. Pero no lo hacen ni participado ni profesional, solo lo forman clérigos”, critica.

Asimismo, indican que el documento pone el foco en el derecho al culto -“está más que protegido en el Plan Director”-, pero “sin embargo, el derecho a la cultura, los valores patrimoniales e históricos como causa que distinguió la Unesco, se queda en agua de borrajas y se desnaturaliza por parte de la Iglesia, se ningunea”.

A juicio de la plataforma, “lo único que importa (en el Plan Director) es la liturgia que se celebre en el interior del templo. lo demás no lo tiene en cuenta (...) Solo considera a la Mezquita como Catedral”.

Con todo ello, aseguran que el Plan Director elaborado por el Cabildo “ignora a la Unesco, porque ni contempla la participación ciudadana ni contempla los valores por los que la Mezquita Catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad”.

Por ello, en sus alegaciones, la Plataforma pidió “proteger los valores históricos, sociales y culturales que se derivan de la declaración de 1984 de la Unesco. No lo recoge el Plan Director, que ni siquiera responde a la norma del Plan Nacional de Catedrales”.

Preguntado si, ante estas vulneraciones de procedimiento y contenido, la Plataforma estudia emprender alguna acción jurídica, Miguel Santiago ha expuesto que está por ver cómo termina el proceso y, en función de ello, ver “si hay alguna posibilidad de algún recurso si no se ha cumplido la normativa” con el Plan Director de la Mezquita Catedral.

Mientras tanto, el historiador Manuel García Parody, ha afirmado que “la Historia no se puede olvidar, no se puede ocultar”. Y ha recordado que “si se evitó el disparate de los años 70 (cuando hubo una propuesta para eliminar la Catedral del interior de la Mezquita) hay que evitar también el progresivo deterioro de los últimos años. Están alterando la esencia del monumento”, por lo que ha expuesto que “tenemos que salvar la Mezquita como ese lugar reconocido de concordia”.

