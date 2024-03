Denuncian que el terreno de una pista abierta en suelo protegido de la Sierra no se recuperará en una década

La asociación ambientalista Ecologistas en Acción ha denunciado que el terreno afectado por la apertura de una pista forestal en suelo protegido de la Sierra de Córdoba para sustituir un poste de la línea eléctrica no se recuperará al menos en una década. Además, asegura que la empresa que realizó la apertura de la pista no cumplió las condiciones autorizadas para esta acción, al no quedarse en una limpieza de vegetación bajo el tendido eléctrico sino llegar al “decapado del suelo hasta la aparición del suelo mineral”, es decir, arrasar con la vegetación totalmente en la pista abierta.

En su día, Ecologistas denunció la apertura de esta pista forestal que acabó con el monte mediterráneo, en suelo de especial protección de la Sierra de Córdoba, en concreto, en la parcelación de Las Siete Fincas. La ubicación del acceso abierto se sitúa “en una de las manchas de monte mediterráneo que se habían salvado de la intrusión urbanística ilegal, que afecta de forma dramática a esta parte de la Sierra de Córdoba”, apuntaban. En respuesta a esta denuncia ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, la administración informó a Ecologistas de la acción llevada a cabo, de lo que la asociación ambientalista infiere que “la empresa solicitante habría incumplido, presuntamente, las condiciones particulares de la autorización genérica ”Plan trianual 2024-2025 en líneas de alta, media y baja tensión para la prevención de incendios forestales“.

Ante ello y en un nuevo escrito de denuncia ante Medio Ambiente -al que ha tenido acceso este periódico-, Ecologistas constata que la autorización administrativa otorgada “es para la limpieza de la vegetación bajo líneas de alta, media y baja tensión, y, para ello, se establece un condicionado particular”.

“Una apertura de un acceso de 140 metros por tres de ancho, que implica el decapado hasta la aparición del suelo mineral no cabe dentro de la autorización genérica de 'limpieza de vegetación debajo de las líneas'”, exponen. Y en su denuncia afirman que “es una actuación cuyo impacto sobre la vegetación natural, fauna silvestre asociada y el paisaje, es tan sobresaliente, que debería haberse tramitado de forma específica con una nueva solicitud por parte de la empresa interesada, cosa que no ha ocurrido”.R

Restaurar el acceso

Ecologistas entiende que, si en la autorización otorgada por Medio Ambiente “se hubiese contemplado la necesidad, entre otras posibles actuaciones, de la apertura de accesos o pistas forestales para acceder a la base de los postes eléctricos u otras instalaciones, se habría recogido en el condicionado la restauración de los accesos, y no ha sido así”, confirman.

Asimismo, la asociación ambientalista se refiere a un informe emitido por el director del director del Centro Operativo Provincial (COP), en relación a la denuncia de la pista abierta. “Resulta del todo desafortunado precisar que se trata de 'despejar de vegetación un tramo', cuando en las fotos tomadas en el área afectada se pueden apreciar árboles de distintas especies arrancadas de cuajo e incontables arbustos nobles mediterráneos, y cómo se ha decapacado hasta llegar al suelo mineral”.

Lo que el director del COP señala en su informe como “desbroce” -insisten, “no es desbroce. En ese tramo de 140 metros se ha eliminado todo a ras de suelo. Un desbroce es otra actuación selvícola bien distinta que poco o nada tiene que ver como el hecho denunciado en su día”. En ese mismo informe, “en un aparente interés en justificar la actuación denunciada”, se dice que la vegetación se recuperará en dos o tres periodos vegetativos. “No es cierto (...) Un terreno forestal decapado hasta la aparición del suelo mineral, no se recupera en dos o tres periodos vegetativos, como afirma en su escrito. La recuperación será mucho más lento, en no menos de 10 años”, concluyen en su denuncia, elevada a Medio Ambiente esta misma semana.

Ecologistas solicitó a la delegación de Industria y Energía conocer el expediente de autorización de la apertura de esta pista forestal, si lo hubiera, para la sustitución de un poste de la línea de suministro energético. Por otra parte, se dirigió a la Gerencia de Urbanismo para conocer si hay licencia de obras registrada por la empresa responsable de la actuación y la autorización consiguiente de este organismo municipal.