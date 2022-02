Cunetx Cooper anuncia una gran inversión en Córdoba y Espiel para modernizar sus instalaciones

El Gobierno de Andalucía ha declarado de interés estratégico para la comunidad dos proyectos industriales impulsados en las provincias de Córdoba y Sevilla, que representan una inversión global estimada de 94,05 millones de euros y la generación de más de 1.500 empleos durante las fases de construcción y posterior desarrollo de las actividades.

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha informado al Consejo de Gobierno de la autorización otorgada por la Comisión delegada para asuntos económicos a estas dos iniciativas. La primera está promovida por el grupo Cunext, que proyecta ampliar y modernizar sus instalaciones dedicadas a la fabricación de cobre radicadas en Córdoba, y la segunda pertenece a la firma Paviso Alimentación, que planea construir un matadero de aves en El Viso del Alcor (Sevilla).

La declaración de interés estratégico implica el impulso preferente en la tramitación administrativa de los permisos y autorización necesarios para desarrollar estos proyectos empresariales relevantes. El objetivo que se persigue es que la inversión no pierda su oportunidad de implantarse en Andalucía y no se deslocalice a otros entornos.

El grupo Cunext contempla una inversión de 68 millones de euros para llevar a cabo una serie de actuaciones en su fábrica de la provincia de Córdoba, que consisten en la construcción de nuevas instalaciones, la adquisición de bienes de equipo de última generación y la digitalización de los procesos productivos compatibles con la industria 5.0 para la generación de cobre verde y cobre estañado. Para ello, la propuesta recoge la instalación de un parque fotovoltaico, la edificación de nuevas naves industriales, una zona logística y la construcción de un área de aparcamiento. El desarrollo de la intervención, que beneficiará a los municipios de Córdoba y Espiel, permitirá la creación de 76 empleos directos y 760 indirectos.

El grupo Cunext está especializado en la transformación de cobre y aluminio, estando igualmente presente en los sectores relacionados con la transmisión de energía, datos o señales, con aplicaciones para la industria automotriz y ferroviaria, parques eólicos, motores industriales, electrodomésticos, telecomunicaciones o construcción.

En el respaldo dado a esta inversión empresarial, el Gobierno andaluz ha considerado relevante su contribución futura a la cohesión territorial y al desarrollo socioeconómico de Córdoba. Precisamente, la provincia ha sido incluida en el Fondo de transición justa creado por la UE, al ser uno de los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos graves derivados del doble reto de transición energética y verde.

También se ha tenido en cuenta el carácter sostenible e innovador de la propuesta, que se encuadra en el ámbito de la economía circular, puesto que contempla la fabricación de material a partir de cobre secundario. De igual modo, el proyecto también incluye un proceso de mejora sustancial, a través de tecnología respetuosa con el medio ambiente, en la planta de valorización que el grupo tiene en Espiel.

"El cobre es un material sostenible con una vida infinita, de manera que, una vez que es extraído de la mina, puede reciclarse sin perder ninguna de sus propiedades", asegura el gobierno andaluz a través de una nota de prensa.

Por su parte, para la construcción del matadero de aves, Paviso Alimentación ha consignado una inversión de 26,05 millones de euros a ejecutar en 18 meses, que le permitirá contar con un nuevo centro de procesado cárnico con una capacidad de 10.000 pollos/hora y 2.000 pavos/hora. Ese desembolso traerá consigo, además del matadero, la creación de nuevas salas de despiece, de una sala de elaborados y de una sala blanca para loncheados de pavo.

Con esta intervención, las instalaciones en El Viso del Alcor duplicarán su capacidad productiva, al pasar de una dimensión actual de 25.000 metros cuadrados construidos hasta alcanzar los más de 50.000 dentro de un recinto industrial de 120.000 metros cuadrados.

Una vez ejecutada la obra, el empleo directo que se generará será de 240 personas y también se mantendrán 40 empleos en la planta que el grupo empresarial que integra a Paviso Alimentación tiene en Morón de la Frontera. El empleo indirecto puede cuantificarse en unos 450 puestos de trabajo.

Para la consideración de inversión estratégica, la Junta ha valorado que el proyecto implica una ampliación de la cadena de valor de la industria en la que opera y su ejecución puede suponer un ahorro anual de 1,62 millones de euros en costes logísticos, productivos, energéticos y de mantenimiento.

La producción de carne de pollo en España se concentra en cuatro comunidades, entre ellas Andalucía, con un 15,8% del total. Con un 11,8% de la producción total, España es el segundo productor europeo de este producto por detrás del Reino Unido. La industria avícola mundial tiene importantes expectativas de crecimiento a medio plazo debido al aumento de la demanda de carnes de aves de corral y huevos en mercados emergentes como China o la India.

Tomando en consideración ambos proyectos respaldados, el Gobierno andaluz ha tramitado desde 2019 la aprobación de doce grandes proyectos estratégicos, que tienen una inversión global asociada de 3.537 millones e implican la creación de 10.012 empleos.

