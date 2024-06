Los cordobeses son los andaluces que más pagan por ver plataformas de vídeo en internet

Seis de cada cuatro cordobeses ha pagado por ver en streaming o descargar una película en el último año, lo que convierte a la provincia en el territorio andaluz donde más se consume legalmente este tipo de contenido, según los datos de la Encuesta social 2024 sobre el consumo digital de la población andaluza.

Un informe que señala, entre muchas peculiaridades digitales de los cordobeses, que son los que más pagan por ver servicios tipo Netflix, Prime o HBO Max. Concretamente, el estudio señala que, para las descargas de vídeo o plataformas de vídeo en streaming, las provincias donde mayor población ha pagado o comprado en el último año son Córdoba (59,0%), Huelva (55,5%), Sevilla (55,3%) y Jaén (55%).

Eso no significa que no haya un alto porcentaje de cordobeses, tres de cada diez, que optan por la fórmula gratuita (ya sea legal o ilegal, que hay plataformas de vídeo gratuitas).

Así, en este último campo, el almacenamiento de datos en su versión gratuita ha sido más utilizado en las provincias de Granada (33,0%), Córdoba (32,6%) y Málaga (30,5%).

Otro dato curioso del informe es que Córdoba, tras Jaén, es la provincia andaluza donde más usuarios de internet afirman no haber comprado nunca online. La proporción no es desdeñable: el 29,8% de los encuestados usan internet para cualquier cosa que no sea comprar.

Córdoba también lidera Andalucía en otros dos trámites: con un 76,7%, es la que presenta mayor porcentaje de personas que han organizado viajes a través de internet, seguida de Málaga (72,9%), Sevilla (72,0%) y Almería (71,2%). Y, las personas residentes en Córdoba (44,4%) y Jaén (41,6%) son las que en mayor proporción han realizado matrículas o inscripciones on-line para asistir a actividades formativas presenciales.

En cabeza, aunque no liderando, casi 9 de cada diez cordobeses han usado algunas producto digital durante el último año, a la luz de este informe, que concluye mostrando que ocho de cada diez cordobeses han hecho trámites de la Junta de Andalucía a través de internet o aplicaciones.

Datos andaluces

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha publicado los resultados de la Encuesta Social 2024. Consumo digital. Hábitos de la población andaluza, cuyos trabajos de campo se realizaron entre febrero y abril de 2024 a través de la realización de más de 5.000 encuestas telefónicas y on-line a personas residentes en Andalucía.

La encuesta tiene como objetivo proporcionar información sobre el consumo digital, desde la tipología de los productos y servicios consumidos, las características y motivaciones de las compras o pagos realizados on-line o el consumo digital como generador de ingresos. También pone el foco en la relación de la población con la administración electrónica de la Junta de Andalucía.

De la población andaluza que ha utilizado internet en los últimos tres meses (94,8%), el 70,1% ha realizado alguna compra on-line en el último año. Este porcentaje es más alto en los rangos de edad más bajos, disminuyendo conforme aumenta la edad. Así el 86,6% de la población de entre 16 y 24 años ha realizado compras on-line en el último año, frente al 36,8% de las personas de 65 años o más.

En cuanto al nivel de ingresos, las personas que residen en hogares con menores ingresos (900 euros o menos mensuales) son las que menos han comprado a través de internet en el último año (49,9%), frente al 92,6% de aquellas que residen en hogares con mayores ingresos (más de 3.000 euros mensuales).

El 76,0% de las personas que conviven en pareja y con hijos ha realizado alguna compra por internet en el último año, frente al 63,8% de las personas en hogares unipersonales y al 58,2% de las personas que conviven en pareja sin hijos.

Existe un 29,9% de la población usuaria de internet que no ha realizado ninguna compra on-line en el último año. Este porcentaje es más alto (41,8%) entre las personas que residen en pareja sin hijos en el hogar frente al 24,0% de las personas que residen en pareja con hijos en el hogar.

Los motivos principales para no realizar compras on-line son la preferencia por acudir al establecimiento físico (51,8%), o bien el hecho de que sean otras personas las que suelen encargarse de hacer este tipo de compras (36,0%). El desconocimiento en el procedimiento de compra es el tercer motivo indicado (30,9%), si bien la falta de confidencialidad o seguridad es otro motivo con un porcentaje similar (30,7%).