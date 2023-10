Los cordobeses se siguen endeudando: nunca se firmaron tantas hipotecas en agosto desde 2010

A diferencia de lo que ocurre en el resto de Andalucía o España, los cordobeses se siguen endeudando y han vuelto a alcanzar una cifra en la firma de hipotecas que no se conocía desde el año 2010, cuando estalló la crisis inmobiliaria.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), este mes de agosto se firmaron en la provincia de Córdoba un total de 559 hipotecas. Es una cifra que supera a la del mismo mes del 2022 pero también de los años anteriores a la pandemia, incluso. Eso sí, está lejos de las 919 operaciones que se firmaron en el año 2010.

No obstante, la firma de hipotecas sobre viviendas sigue cayendo en Andalucía con un 19,5% el pasado mes de agosto, y lo hace por sexto mes consecutivo, respecto al mismo mes de 2022, con un total de 6.046 préstamos, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cabe destacar que en el octavo mes del año todas las comunidades, excepto Canarias y la Región de Murcia --donde ha aumentado un 11,8% y un 4%, respectivamente-- han registrado tasas anuales negativas.

Atendiendo a términos mensuales, también se observa un descenso del 1,9%, inferior a la subida del 3% registrada a nivel nacional.

Por comunidades, Andalucía es la que registró un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en agosto, seguida por Cataluña (4.472) y la Comunidad de Madrid (4.139).

Asimismo, las regiones en las que se prestó más capital para la constitución de hipotecas sobre viviendas fueron Comunidad de Madrid (853,3 millones de euros), Andalucía (788,9 millones) y Cataluña (694,6 millones).

En concreto, el capital prestado en Andalucía en agosto para las operaciones con viviendas fue un 15,7% menos que lo prestado en el mismo mes del año pasado, y un 0,5% más frente al mes anterior.

En total, y según datos del INE, los andaluces hipotecaron en agosto un total de 7.419 fincas, tanto rústicas como urbanas, por valor de 1.262,18 millones de euros. En concreto, se hipotecaron 7.267 fincas urbanas por valor de 1.235,67 millones y se constituyeron 152 hipotecas de fincas rústicas por 26,5 millones de euros.

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 22,7% el pasado mes de agosto respecto al mismo mes de 2022, hasta sumar 28.344 préstamos, con un tipo de interés medio que siguió al alza, alcanzando el 3,25%, su cifra más alta desde julio de 2016.

Con el descenso interanual de agosto, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena siete meses de tasas negativas, aunque la de agosto ha sido más pronunciada que la registrada en julio (-18,8%).

El total de préstamos sobre viviendas contabilizado en agosto (28.344) es la segunda cifra más baja desde enero de 2021, sólo superada por la de abril de este año, cuando se constituyeron algo más de 27.000 hipotecas.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 4,6% interanual en el octavo mes del año, hasta los 138.171 euros, mientras que el capital prestado disminuyó un 26,2%, hasta rozar los 3.916,3 millones de euros.

Tras la política de subidas de tipos de interés llevada a cabo por el Banco Central Europeo (BCE) para intentar contener la inflación y la evolución del Euríbor, el tipo de interés medio para el total de préstamos hipotecarios se situó en el 3,62% en agosto, su cifra más elevada desde octubre de 2014, con un plazo medio de 23 años.

En el caso de las viviendas, el interés medio fue del 3,25%, su valor más alto desde julio de 2016, con un plazo medio de 24 años. Respecto a un año antes, el tipo de interés medio para los préstamos sobre vivienda ha aumentado en 1,3 puntos. Es el quinto mes consecutivo en el que el tipo de interés supera el 3%.

El 42,1% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron el pasado mes de agosto a tipo variable, mientras que el 57,9% se firmaron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,89% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 3,54% en el caso de las de tipo fijo.

