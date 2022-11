Córdoba se vuelve a llenar de turistas con ocupaciones similares a los años prepandemia

Córdoba ha cerrado el mes de octubre con unos datos de ocupación hotelera muy similares, e incluso mejores en algunos casos, a los del mismo mes de los años anteriores a la pandemia y el confinamiento. Según la Encuesta de Coyuntura Hotelera divulgada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mes de octubre durmieron en hoteles de la provincia de Córdoba un total de 107.134 turistas. En total, se registraron 183.789 pernoctaciones. En el mismo mes del año 2019, en la provincia se sumaron 191.455 pernoctaciones gracias a los 114.877 turistas que se alojaron en hoteles y hostales cordobeses.

Estos datos, no obstante, no registran el número de visitantes que se han alojado en viviendas turísticas, un dato que el INE no incluye en su evaluación mensual de la coyuntura turística. En los últimos meses se ha ido produciendo un desplazamiento de turistas de los hoteles hacia este tipo de alojamientos.

El mejor mes de octubre para el turismo cordobés fue el del año 2017, cuando se llegaron a superar las 200.000 pernoctaciones en sus 31 días. El dato de 2022 es mejor que el de todos los años anteriores al 2016, según la serie que publica el INE.

De nuevo, son los turistas nacionales los que están activando el mercado cordobés. Su llegada supone un 60% con respecto a la de extranjeros. Antes de la pandemia la proporción era justamente la contraria, un 40% de turistas nacionales frente a un 60% de extranjeros.