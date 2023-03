Córdoba, la única provincia andaluza donde aumentan las rupturas matrimoniales

Las rupturas matrimoniales han crecido en Córdoba en 2022. En ese mismo año, las demandas de disolución matrimonial registradas en los órganos judiciales de Andalucía, en total 18.360, experimentaron una disminución del 2,9% respecto a las presentadas en el ejercicio anterior. Son cifras recogidas por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que advierte de que se trata de datos provisionales puesto que, debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia, ha sido necesario realizar estimaciones ante la ausencia de datos de algunos juzgados y por permanecer en revisión de errores otros órganos judiciales.

Córdoba es, por tanto, la única provincia andaluza en la que aumentan las rupturas. en siete de ellas disminuyó el número de disoluciones matrimoniales respecto al mismo periodo del año anterior. Tan sólo en la provincia de Córdoba aumentaron un 5,8 por ciento. Entre las provincias en las que sí disminuyeron las disoluciones matrimoniales, las que tuvieron un descenso más acusado fueron Granada (un 9,4 por ciento menos) y Jaén (un 8,9 por ciento menos).

En números absolutos, las provincias andaluzas con mayor número de disoluciones matrimoniales fueron Sevilla y Málaga, con 4.203 y 3.810 respectivamente. Le siguen Cádiz (2.950), Granada (1.950), Córdoba (1.617) y Almería (1.455). Y en las que menos disoluciones matrimoniales hubo fue en Jaén, con 1.214, y en Huelva, con 1.161.

En el periodo analizado, se ha observado una reducción en todas las formas de demanda: los divorcios consensuados, que sumaron 9.322, se redujeron en un 2,5 por ciento; los divorcios no consensuados, 8.221, disminuyeron un 3,3 por ciento; las separaciones consensuadas, 503, lo hicieron en un 4,4 por ciento; y las separaciones no consensuadas, 301, prácticamente se mantuvieron y disminuyeron un 0,1 por ciento. Las nulidades pasaron de las 21 registradas en 2021 a 13 en el año 2022, lo que equivale a una reducción del 38,1 por ciento.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2022, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 248,4; Comunidad Valenciana, con 228,2; Islas Baleares, con 222,7; Murcia, con 216,8; Andalucía, con 212,4; Cataluña, con 203,6, y Asturias, con 203,1, territorios que superan la media nacional, que fue de 200,9 demandas por cada 100.000 habitantes.

Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en Castilla y León, con 158,4; País Vasco, con 165,8; y Extremadura, con 177,6.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!