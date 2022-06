Córdoba registra la menor subida del precio del alquiler interanual entre las provincias andaluzas

La provincia de Córdoba ha registrado la menor subida del precio del alquiler interanual entre mayo de 2021 y mayo de 2022 en comparación con el resto de provincias de Andalucía. En ese periodo, el precio del alquiler subió en la provincia cordobesa un 1,3% y se situó en un valor de 7,28 euros el metro cuadrado, resultando un precio de 582 euros en un piso medio de 80 metros.

Así lo pone de manifiesto un informe realizado por la inmobiliaria Fotocasa sobre el precio del alquiler de la vivienda en mes de mayo pasado y la compartiva interanual con respecto a mayo de 2021. El resto de las provincias las sbias son mucho mayores, desde el 3,5% de Cádiz, el 4,7% en Granada, el 5% en Almería, el 6,6% en Sevilla, el 12% en Jaén, el 17,3% de Málaga y, finalmente, la mayor subida interanual en Huelva, con un 30,4%.

Respecto a la subida en el último mes, en mayo, la provincia de Córdoba es la que experimenta una mayor subida, arrastrada por la capital y el Mayo Festivo. Así, solo en el mes de mayo, el precio del alquiler de vivienda subiño un 2,1% en la provincia cordobesa, frente a valores que van entre el -0,8% y el 1,1% en el resto de provincias.

En Córdoba capital, el precio del alquiler de vivienda se disparó en el mes de mayo un 2,4%, la mayor subida entre las capitales de Andalucía, según los datos aportados por este informe. Ese índice experimentó bajadas en Cádiz capital (-11.3%), Jaén capital (-2,1%) y Almería (-0,4%); mientras, tuvieron una subida más contenida que Córdoba en Granada (0,4%), Sevilla (1,8%) y Málaga (1,9%).

Sin embargo, en relación a la subida interanual del precio del alquiler de vivienda, Córdoba registra la segunda subida menor (2,2%), solo por detrás de Cádiz que registra un descenso del valor (-5,7%). En Granada capital sube un 3,2% de mayo a mayo, en Almería un 7,7%, en Sevilla un 7,9%, en Jaén un 9,2% y Málaga capital registra la mayor subida en un año entre las capitales andaluzas, con un 16,4%.

