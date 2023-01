Córdoba fue la provincia andaluza que más autónomos perdió en 2022

Córdoba fue la provincia andaluza que más autónomos perdió en el año 2022. Concretamente, el saldo de empresarios por cuenta propia de Córdoba perdió 269 efectivos, según un informe de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) a partir de los datos último día publicados por la Seguridad Social.

Dicho informe compara el número que autónomos que había en diciembre de 2021 con el que había en diciembre de 2022. Concretamente, se ha pasado de 54.195 a final de 2021, a 53.926 el último día de 2022, una caída del 0,5%, la mayor de toda la comunidad autónoma, que, a nivel global, ha ganado un 0,3% de trabajadores por cuenta propia.

En términos generales, ATA considera que 2022 “ha sido un mal año para la afiliación de autónomos”. Solo las comunidades de Canarias (+2,8%), Baleares (+1,9%), Comunidad Valenciana (+0,6%), Comunidad de Madrid (+0,5%) y Andalucía (+0,3%) han conseguido cerrar el año en positivo, mientras que en España en conjunto, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre del año se perdieron 1.204 autónomos.

Excepto estas 5 comunidades autónomas, el resto de las regiones españolas han perdido afiliación de autónomos en 2022. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las que más autónomos pierden porcentualmente. Lidera este ranking negativo La Rioja con un descenso del -1,9% de sus autónomos en un año, lo que supone en números absolutos 483 autónomos menos en 12 meses.

Las provincias que mayor pérdida de autónomos porcentual han registrado en un año son: Lugo (-2,3%), Palencia y Teruel (-2,2%), León (-2,1%) y Ourense (-2%). Canarias es la comunidad autónoma con mayor crecimiento y se debe a que sus dos provincias también son las que más han crecido en afiliación en un año. Especialmente destaca el crecimiento en un 3,3% de los autónomos de Santa Cruz de Tenerife. Las Palmas ha sumado en 12 meses 1.520 autónomos, lo que supone un crecimiento del 2,2%.

La tercera provincia que más crece, y que lleva años entre los primeros puestos de emprendimiento, es Málaga con un incremento del 1,1%. Con el mismo porcentaje crece la provincia de Cádiz que ha sumado en cifras absolutas en 682 autónomos.

“Las peores cifras las marcan tres sectores fundamentales. Es una debacle en comercio, hostelería e industria con fuerte pérdida de autónomos en el año”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. Los datos último día reflejan en los sectores una importante caída del -2,6% en el comercio que en números absolutos refleja una caída de 19.699 autónomos en un solo año. Las actividades financieras han perdido en un año el 1,5% de los autónomos que se dedicaban a esta actividad. Le siguen en pérdida de autónomos el sector de la industria (-1,3%), hostelería y agricultura (-1,1%). El sector de los transportes también pierde afiliados al RETA con una bajada anual del -0,5%, lo que supone 1.102 transportistas menos en un año.

Por el contrario, las actividades artísticas y de entretenimiento han crecido en un 4,5% en 2022. Importante incremento han tenido también las actividades inmobiliarias (+4,2%), información y comunicación (+3,8%) y actividades sanitarias (+3,7%).

En cuanto al género destacar que son las autónomas las que tienen un mayor impulso emprendedor en España. En 2022 los autónomos varones han descendido en 9.022 afiliados, un descenso del 0,4% mientras que las autónomas se han incrementado en un año en 7.816 afiliadas (+0,6%).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!