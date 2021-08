Córdoba, a menos de dos meses de acabar de vacunar a toda su población

Córdoba está, con el ritmo actual, a menos de dos meses de concluir la campaña de vacunación especial contra el coronavirus. Según los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias, aún queda por vacunar a 134.691 cordobeses de más de 12 años que aún no han recibido su primera dosis. Ya la han recibido 559.595 personas en la provincia. Esta cifra es el 80,6% de toda la población a vacunar en esta campaña, la de todos los que tienen más de 12 años, según la información actualizada por la Consejería de Salud y Familias del Gobierno andaluz.

Con estas cifras en la mano y siguiendo el ritmo actual de vacunación, Salud podría administrar su primera dosis a la totalidad de la población en los próximos 53 días. Es decir, a mediados de septiembre toda la provincia de Córdoba podría alcanzar el hito de finalizar su campaña especial de vacunación. Eso sí, no todos los 134.691 cordobeses pendientes de su primera dosis la van a recibir. Hay 26.820 cordobeses que actualmente tienen anticuerpos por haberse contagiado hace menos de seis meses. Ese grupo deberá aguardar a que pasen seis meses desde que dieron positivo para poder vacunarse. Por tanto, la cifra total sería de unos 108.000 cordobeses, con lo que la campaña podría empezar a ver el final a mediados de septiembre.

Además, hay otro porcentaje de personas que han decidido no vacunarse. En Córdoba, es mucho más bajo que en otras provincias, pero también es notable. Por ejemplo, a estas alturas un 6% de personas de entre 50 y 59 años no ha recibido su primera dosis de la vacuna. El 11% de los que tienen entre 40 y 49 tampoco lo han hecho. El porcentaje de negacionistas no es exacto, ya que ahí se incluye también a los cordobeses que han dado positivo en los seis últimos meses.

Mientras tanto, el ritmo en la provincia no decrece y se mantiene como el más alto de Andalucía. Los menores de 40 años están respondiendo a la vacunación de manera masiva en la provincia de Córdoba, como demuestran los datos. Así, el 77% de los cordobeses de entre 30 y 39 años ya ha recibido su primera dosis, según los datos oficiales. Casi el 60% de los que tienen entre 20 y 29 años también tienen ya la primera pauta de la vacuna. Y el 7,5% de los cordobeses de entre 12 y 19 años también han acudido a su primera cita, según las cifras oficiales.

Esto está permitiendo que en Córdoba el ritmo de vacunación sea muy alto. Ahora mismo, se considera inmunizado al 70,4% de la población de más de 12 años. Es decir, 489.311 cordobeses tienen ya la pauta completa de la vacuna. Aún no se ha alcanzado la famosa inmunidad de rebaño, que supone el 70% de la población total con las dos dosis. Pero es algo que probablemente ocurrirá en las próximas semanas.