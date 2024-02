Córdoba cuenta con 89 comunidades de autoconsumo colectivo de energía

La provincia de Córdoba cuenta actualmente con un total de 89 comunidades de autoconsumo colectivo de energía. Se posiciona así en quinto lugar entre las provincias de Andalucía, donde Sevilla y Cádiz son las que tienen más suministros de autoconsumo colectivo y lideran este tipo de instalaciones comunitarias.

Según un estudio de la compañía energética Aldea Energy, especializada en comunidades solares, el autoconsumo colectivo está muy poco extendido aún en la región, a pesar de contar con una meteorología propicia. Así, Andalucía ocupa el séptimo puesto nacional, con 1.170 suministros de este tipo; por detrás de Asturias (3.242), Cataluña (3.209), Comunidad Valenciana (2.318) y Navarra (1.748), entre otros. En cuanto al ratio de penetración Andalucía baja hasta la décima posición, con sólo un 0,02%, sólo por delante de Mur0,02%) y Castilla y León (0,015%), entre otras.

Por provincias, Sevilla cuenta con el mayor número de suministrcia (os con 573, seguida por Cádiz (148), Málaga (129), Granada (115), Córdoba (89), Almería (57), Jaén (40) y Huelva (26).

Sin embargo, a nivel municipal, Andalucía cuenta con una de las localidades con mayor ratio de penetración de España. Se trata del municipio de Almócita (Almería), cuya penetración asciende hasta 19,90%, convirtiéndose en el quinto municipio de España con más presencia de este modelo entre el número total de suministros eléctricos.

“Entre los factores que hacen que este modelo no crezca rápidamente destacan la complicada toma de decisiones de la comunidad de vecinos, los trámites burocráticos y la conexión por parte de las distribuidoras”, explica Roberto Rubio, cofundador y CEO de la compañía. Entre las ventajas de las comunidades energéticas como una solución innovadora frente al cambio climático y la crisis energética destacan: la autonomía, sostenibilidad y un ahorro de hasta un 70% en la factura de la luz.

Ante esta situación, la compañía española espera empezar a prestar servicio en Andalucía durante este año. Así, Aldea Energy lleva trabajando durante el último año para comenzar a instalar comunidades solares. Tienen previsto no solo instalar este modelo en núcleos urbanos, sino también en naves industriales que estén en un radio de dos kilómetros de las viviendas para abastecer de energía solar tanto a empresas como a particulares. Por ello, buscan cubiertas de más de 500 metros cuadrados para la instalación. Además, la compañía se hace cargo de la instalación a través de un alquiler a 20 o 30 años y tras este periodo, se cede al propietario.

Este modelo consiste en crear comunidades solares a partir de la instalación de placas en las azoteas de los edificios para generar energía que nutra a las viviendas de los vecinos o comercios que se sitúen en un radio de dos kilómetros de distancia.

Aldea Energy es la primera plataforma descentralizada de generación de energía en Europa para el usuario final. De origen valenciano, buscan acercar a las familias y empresas un ahorro real gracias a las ventajas que ofrece la generación descentralizada sin necesidad de inversión en tiempo y dinero.

