Córdoba cierra el año con una tasa de paro del 17%, mejor que la media andaluza

La provincia de Córdoba ha cerrado 2022 con una tasa de paro del 17,6% y mejores datos de desempleo que Andalucía, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta de Población Activa (EPA). Los datos son muy similares a los de hace un año, confirmando el tercer trimestre como bueno para el empleo en Córdoba.

En concreto, el desempleo en Córdoba ha cerrado el tercer trimestre del año en 63.300 cordobeses sin trabajo, según la EPA. Esto supone una tasa de paro de poco más del 17%, y cinco puntos menos que en el tercer trimestre de 2022, cuando la EPA notificó 79.500 desempleados en Córdoba. La encuesta de cierre de 2022 es muy similar a la de hace justo un año, cuando la EPA situaba el desempleo en la provincia en el 17%. También mejora respecto a años anteriores: en 2020 era casi del 24% y el año anterior superó el 25%.

Además, tras caer al segundo puesto a nivel andaluz en número de parados, Córdoba escala ahora a mitad de la tabla. En Andalucía, Huelva, Cádiz, Málaga y Granada tienen una tasa de paro más alta que Córdoba, que empata con Jaén. En la región, la tasa media de paro es del 19%, dos puntos más que la cordobesa. A nivel nacional está en el 12,87%.

En este último trimestre de 2022, ha subido el número de trabajadores en activo en la provincia. Así, de los 283.200 del trimestre anterior se ha pasado a 294.900 cordobeses con trabajo. Sin embargo, la tasa de actividad cae ligeramente del 55% al 54,6%. Esto se debe a que ha caído también el número de cordobeses en edad o disposición de trabajar. En este ámbito, el número de activos ha pasado de 362.700 cordobeses del trimestre anterior a los 358.200 del actual.

El desempleo de este tercer trimestre desciende entre los hombres y entre las mujeres. Así, hay 29.800 cordobeses en desempleo, frente a los 37.100 del trimestre anterior. Hay muchas más mujeres desempleadas, pero en este trimestre su paro baja. Así, de las 42.500 desempleadas del trimestre anterior se pasa a las 33.500 del actual, según los datos difundidos en la EPA. No obstante la tasa de paro femenino sigue siendo cuatro puntos mayor que la de los hombres (19,7 frente a 15.7).

El paro bajó en 79.900 personas en 2022, lo que supone un 2,6% menos que en 2021, mientras el empleo creció en 278.900 puestos de trabajo (+1,4%), según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ambos datos son mejores que los de 2020, año en el que el estallido de la pandemia llevó a los peores registros de paro y ocupación desde 2012, pero están muy alejados de los de 2021, cuando se generaron 840.700 empleos y el paro disminuyó en más de 600.000 personas.

Exceptuando 2020, el año del Covid, el incremento de la ocupación registrado en 2022 es el peor dato desde 2013, año en el que se destruyeron 204.200 empleos. En el caso del paro, sin contar con 2020, el descenso de 2022 sería el peor registro desde 2012, cuando el desempleo aumentó en más de 700.000 personas.

Con el retroceso de 2022, el paro acumula dos años consecutivos de retrocesos. En el caso de la ocupación, se encadenan dos años de crecimiento del empleo tras un 2020 en el que se destruyeron 622.000 puestos de trabajo.

La tasa de paro se situó al finalizar 2022 en el 12,87%, porcentaje cuatro décimas inferior al de 2021, mientras el número total de desempleados cerró el ejercicio por encima de los 3 millones después de haber bajado de esa cifra en el tercer trimestre de 2022.

En concreto, el año finalizó con 3.024.000 desempleados, en tanto que el número de ocupados se situó en 20.463.900, la cifra más alta en un cierre de año desde 2007.

A estas cifras se llegó después de que en el cuarto trimestre de 2022 el paro experimentara una subida de 43.800 personas (+1,47%) y la ocupación disminuyera en 81.900 personas (-0,4%).

